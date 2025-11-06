Пентагон официально дал согласие Белому дому на передачу Украине высокоточного крылатого оружия Tomahawk, и теперь окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Как стало известно, у Соединенных Штатов есть достаточные запасы таких ракет, а сообщения Пентагона свидетельствуют о том, что серьезное препятствие удалось преодолеть, открыв путь к возможной передаче оружия.

Фото: из открытых источников

В эксклюзивном интервью 24 Канала британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон объяснил, что ранее Трамп затруднялся из-за опасений, что запасы Tomahawk могут быть недостаточными для собственных нужд армии США. Сегодня же, по словам полковника, Пентагон подтвердил, что предоставление ракет Украине не поставит под угрозу обороноспособность американских войск.

Как отметил Бреттон-Гордон, если российский лидер продолжит игнорировать призывы Трампа к переговорам, президент США может принять решение о передаче Tomahawk без сомнений. В то же время, полковник подчеркнул, что украинским военным для эффективного использования этих ракет понадобится поддержка со стороны американских специалистов — этот вопрос уже, по его словам, проработан.

Ответственность за окончательное решение лежит только на Трампе. Полковник отметил, что сейчас вероятность одобрения передачи оружия значительно выше, чем раньше. Бреттон-Гордон уверен, что поставка Tomahawk серьезно повлияет на Путина и может стать катализатором для начала мирных переговоров. Хотя Трамп и не слишком стремится отдавать американские высокоточные ракеты, он отдает себе отчет, что этот шаг имеет стратегическое значение и способен изменить ход событий.

