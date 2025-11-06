Пентагон офіційно дав згоду Білому дому на передачу Україні високоточної крилатої зброї Tomahawk, і тепер остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом. Як стало відомо, Сполучені Штати мають достатні запаси таких ракет, а повідомлення Пентагону свідчать про те, що серйозну перешкоду вдалося подолати, відкривши шлях до можливої передачі зброї.

Фото: з відкритих джерел

В ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон пояснив, що раніше Трамп вагався через побоювання, що запаси Tomahawk можуть бути недостатніми для власних потреб армії США. Сьогодні ж, за словами полковника, Пентагон підтвердив, що надання ракет Україні не поставить під загрозу обороноздатність американських військ.

Як зазначив Бреттон-Гордон, якщо російський лідер продовжить ігнорувати заклики Трампа до переговорів, президент США може ухвалити рішення про передачу Tomahawk без вагань. Водночас полковник підкреслив, що українським військовим для ефективного використання цих ракет знадобиться підтримка з боку американських фахівців — це питання вже, за його словами, опрацьоване.

Відповідальність за остаточне рішення лежить виключно на Трампі. Полковник зауважив, що нині ймовірність схвалення передачі зброї значно вища, ніж раніше. Бреттон-Гордон впевнений, що поставка Tomahawk серйозно вплине на Путіна і може стати каталізатором для початку мирних переговорів. Хоч Трамп і не надто прагне віддавати американські високоточні ракети, він усвідомлює, що цей крок має стратегічне значення і здатен змінити хід подій.

Як вже писали "Коментарі", російські війська на півдні України фактично зруйнували Кінбурнську косу та унікальний заповідник "Асканія-Нова". Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.