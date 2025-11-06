logo_ukra

Трамп за крок до прийняття рішення, яке виведе з себе Путіна: на Заході вказали на нюанс
НОВИНИ

Трамп за крок до прийняття рішення, яке виведе з себе Путіна: на Заході вказали на нюанс

Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Трамп не надто прагне надати ЗСУ ракети Tomahawk, хоча усвідомлює, що такий крок дійсно матиме вплив на Путіна.

6 листопада 2025, 11:05
Автор:
Клименко Елена

Пентагон офіційно дав згоду Білому дому на передачу Україні високоточної крилатої зброї Tomahawk, і тепер остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом. Як стало відомо, Сполучені Штати мають достатні запаси таких ракет, а повідомлення Пентагону свідчать про те, що серйозну перешкоду вдалося подолати, відкривши шлях до можливої передачі зброї.

Трамп за крок до прийняття рішення, яке виведе з себе Путіна: на Заході вказали на нюанс

В ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон пояснив, що раніше Трамп вагався через побоювання, що запаси Tomahawk можуть бути недостатніми для власних потреб армії США. Сьогодні ж, за словами полковника, Пентагон підтвердив, що надання ракет Україні не поставить під загрозу обороноздатність американських військ.

Як зазначив Бреттон-Гордон, якщо російський лідер продовжить ігнорувати заклики Трампа до переговорів, президент США може ухвалити рішення про передачу Tomahawk без вагань. Водночас полковник підкреслив, що українським військовим для ефективного використання цих ракет знадобиться підтримка з боку американських фахівців — це питання вже, за його словами, опрацьоване.

Відповідальність за остаточне рішення лежить виключно на Трампі. Полковник зауважив, що нині ймовірність схвалення передачі зброї значно вища, ніж раніше. Бреттон-Гордон впевнений, що поставка Tomahawk серйозно вплине на Путіна і може стати каталізатором для початку мирних переговорів. Хоч Трамп і не надто прагне віддавати американські високоточні ракети, він усвідомлює, що цей крок має стратегічне значення і здатен змінити хід подій.

Як вже писали "Коментарі", російські війська на півдні України фактично зруйнували Кінбурнську косу та унікальний заповідник "Асканія-Нова". Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.



