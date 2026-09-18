Трамп: в Украине под ракетами безопаснее, чем в Северной Каролине

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшая от войны в Соединенные Штаты украинка Ирина Заруцкая испытывала больший страх в американском пассажирском поезде, чем во время российских обстрелов на родине.
Дональд Трамп и Ирина Заруцкая. Фото: коллаж
Свое заявление американский лидер сделал во время выступления перед избирателями в Северной Каролине, вспомнив трагическую судьбу беженки, выехавшей из Украины в 2022 году, но погибшей из-за инцидента в поезде в городе Шарлотт. Трамп использовал этот случай как аргумент для жесткой критики местных властей из-за высокого уровня преступности и проблем с безопасностью в транспорте.
Глава Белого дома подчеркнул, что внутренние уголовные угрозы в некоторых американских регионах стали критическими для гражданских лиц.
Такое острое и метафорическое заявление американский лидер сделал в рамках своей внутриполитической платформы. Историю украинской гражданки он интегрировал в контекст критики оппонентов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США подозреваемый в жестоком убийстве 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой впервые объяснил свои мотивы. Находящийся под стражей 34-летний Декарлос Браун заявил, что напал на женщину из-за убеждения, что она "читает его мысли".