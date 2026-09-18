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Трамп: в Украине под ракетами безопаснее, чем в Северной Каролине

Трамп подчеркнул, что преступность в Северной Каролине перешла все границы

18 сентября 2026, 10:40
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшая от войны в Соединенные Штаты украинка Ирина Заруцкая испытывала больший страх в американском пассажирском поезде, чем во время российских обстрелов на родине.

Трамп: в Украине под ракетами безопаснее, чем в Северной Каролине

Дональд Трамп и Ирина Заруцкая. Фото: коллаж

Свое заявление американский лидер сделал во время выступления перед избирателями в Северной Каролине, вспомнив трагическую судьбу беженки, выехавшей из Украины в 2022 году, но погибшей из-за инцидента в поезде в городе Шарлотт. Трамп использовал этот случай как аргумент для жесткой критики местных властей из-за высокого уровня преступности и проблем с безопасностью в транспорте.

Глава Белого дома подчеркнул, что внутренние уголовные угрозы в некоторых американских регионах стали критическими для гражданских лиц.

"Ирина Заруцкая в 2022 году уехала из Украины в США, спасаясь от боевых действий, а трагически погибла в пассажирском поезде в городе Шарлотт, — напомнил Дональд Трамп собравшимся подробности инцидента. Оценивая уровень угрозы для пассажиров на американской железной дороге, президент США акцентировал: — Она была больше напугана в американском поезде, чем у себя на родине в Украине во время регулярных ракетных и бомбовых атак".

Такое острое и метафорическое заявление американский лидер сделал в рамках своей внутриполитической платформы. Историю украинской гражданки он интегрировал в контекст критики оппонентов.

"Это заявление президент США использовал исключительно в контексте масштабной критики неэффективной политики по преступности в Северной Каролине, – комментируют выступление аналитики. Обозреватели отмечают, что Трамп последовательно фокусируется на вопросах правопорядка: — Для его текущей риторики это наглядный пример, чтобы продемонстрировать обществу, что власти на местах не могут обеспечить базовую безопасность граждан в транспорте и на улицах собственных городов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США подозреваемый в жестоком убийстве 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой впервые объяснил свои мотивы. Находящийся под стражей 34-летний Декарлос Браун заявил, что напал на женщину из-за убеждения, что она "читает его мысли".



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