Трамп: в Україні під ракетами безпечніше, ніж в Північній Кароліні

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп заявив, що українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни до Сполучених Штатів, відчувала більший страх в американському пасажирському поїзді, ніж під час російських обстрілів на батьківщині.
Дональд Трамп і Ірина Заруцька. Фото: колаж
Свою заяву американський лідер зробив під час виступу перед виборцями у Північній Кароліні, згадавши трагічну долю біженки, яка виїхала з України у 2022 році, але загинула через інцидент у потязі в місті Шарлотт. Трамп використав цей випадок як аргумент для жорсткої критики місцевої влади через високий рівень злочинності та проблеми з безпекою на транспорті.
Глава Білого дому підкреслив, що внутрішні кримінальні загрози в деяких американських регіонах стали критичними для цивільних осіб.
Таку гостру та метафоричну заяву американський лідер зробив у межах своєї внутрішньополітичної платформи. Історію української громадянки він інтегрував у контекст критики опонентів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у США підозрюваний у жорстокому вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької вперше пояснив свої мотиви. 34-річний Декарлос Браун, який перебуває під вартою, заявив, що напав на жінку через переконання, що вона "читає його думки".