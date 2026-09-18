Трамп: в Україні під ракетами безпечніше, ніж в Північній Кароліні

Президент США Дональд Трамп заявив, що українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни до Сполучених Штатів, відчувала більший страх в американському пасажирському поїзді, ніж під час російських обстрілів на батьківщині.

Дональд Трамп і Ірина Заруцька. Фото: колаж

Свою заяву американський лідер зробив під час виступу перед виборцями у Північній Кароліні, згадавши трагічну долю біженки, яка виїхала з України у 2022 році, але загинула через інцидент у потязі в місті Шарлотт. Трамп використав цей випадок як аргумент для жорсткої критики місцевої влади через високий рівень злочинності та проблеми з безпекою на транспорті.

Глава Білого дому підкреслив, що внутрішні кримінальні загрози в деяких американських регіонах стали критичними для цивільних осіб.

"Ірина Заруцька у 2022 році виїхала з України до США, рятуючись від бойових дій, а трагічно загинула в пасажирському потязі в місті Шарлотт, — нагадав Дональд Трамп присутнім подробиці інциденту. Оцінюючи рівень загрози для пасажирів на американській залізниці, президент США акцентував: — Вона була більше налякана в тому американському потязі, ніж у себе на батьківщині в Україні під час регулярних ракетних і бомбових атак".

Таку гостру та метафоричну заяву американський лідер зробив у межах своєї внутрішньополітичної платформи. Історію української громадянки він інтегрував у контекст критики опонентів.

"Цю заяву президент США використав виключно в контексті масштабної критики неефективної політики щодо злочинності в Північній Кароліні, — коментують виступ аналітики. Оглядачі наголошують, що Трамп послідовно фокусується на питаннях правопорядку: — Для його поточної риторики це наочний приклад, аби продемонструвати суспільству, що влада на місцях неспроможна забезпечити базову безпеку громадян на транспорті та вулицях власних міст".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у США підозрюваний у жорстокому вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької вперше пояснив свої мотиви. 34-річний Декарлос Браун, який перебуває під вартою, заявив, що напав на жінку через переконання, що вона "читає його думки".