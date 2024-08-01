logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп вляпался в расистский скандал критикуя Харрис
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп вляпался в расистский скандал критикуя Харрис

Чернокожие журналисты возмутились из-за заявлений Дональда Трампа о Камале Харрис.

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с расистскими оскорблениями в сторону его главной конкурентки и вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, Трамп назвал себя "лучшим президентом для чернокожих" за последние 150 лет.

Трамп вляпался в расистский скандал критикуя Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп посетил мероприятие организованное "Национальной ассоциацией чернокожих журналистов" в Чикаго. Во время разговора журналисты вспомнили, что Трамп подвергал сомнению американское гражданство бывшего президента США Барака Обамы и позволял себе пренебрежительные высказывания по поводу чернокожих журналистов.

Трамп ответил, что "любит чернокожих людей в этой стране" после чего высказался о цвете кожи своей вероятной соперницы на президентских выборах.

"Я не знал, что она черная, пока она вдруг не стала черной пару лет назад, а теперь хочет быть известна как черная. Я не знаю, она индианка или черная?", — сказал Трамп.

Аудитория отреагировала на такие заявления свистом и неодобрительными отзывами. Подобная реакция была и на слова лидера республиканцев, когда тот сказал, что является "лучшим президентом для чернокожих со времен Авраама Линкольна", который отменил рабство в США в 1862 году.

После своего получасового выступления Трампу аплодировало лишь несколько человек в зале.

На комментарии Трампа отреагировала пресс-секретарь Харрис Карин Жан-Пьер, которая назвала комментарии бывшего президента "оскорбительными" и подчеркнула, что никто не имеет права указывать любому, кто он и как себя идентифицирует.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о племяннике Трампа, который заявил, что поддержит Камалу Харрис на выборах президента. Родственник Трампа объяснил это скандальными заявлениями своего дяди, в том числе и с расистскими изречениями.

Также "Комментарии" писали о встрече Владимира Зеленского и Камалы Харрис за неделю до полномасштабного вторжения, где произошло недоразумение между двумя политиками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости