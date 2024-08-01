Трамп вляпался в расистский скандал критикуя Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с расистскими оскорблениями в сторону его главной конкурентки и вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, Трамп назвал себя "лучшим президентом для чернокожих" за последние 150 лет.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп посетил мероприятие организованное "Национальной ассоциацией чернокожих журналистов" в Чикаго. Во время разговора журналисты вспомнили, что Трамп подвергал сомнению американское гражданство бывшего президента США Барака Обамы и позволял себе пренебрежительные высказывания по поводу чернокожих журналистов.

Трамп ответил, что "любит чернокожих людей в этой стране" после чего высказался о цвете кожи своей вероятной соперницы на президентских выборах.

"Я не знал, что она черная, пока она вдруг не стала черной пару лет назад, а теперь хочет быть известна как черная. Я не знаю, она индианка или черная?", — сказал Трамп.

Аудитория отреагировала на такие заявления свистом и неодобрительными отзывами. Подобная реакция была и на слова лидера республиканцев, когда тот сказал, что является "лучшим президентом для чернокожих со времен Авраама Линкольна", который отменил рабство в США в 1862 году.

После своего получасового выступления Трампу аплодировало лишь несколько человек в зале.

На комментарии Трампа отреагировала пресс-секретарь Харрис Карин Жан-Пьер, которая назвала комментарии бывшего президента "оскорбительными" и подчеркнула, что никто не имеет права указывать любому, кто он и как себя идентифицирует.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о племяннике Трампа, который заявил, что поддержит Камалу Харрис на выборах президента. Родственник Трампа объяснил это скандальными заявлениями своего дяди, в том числе и с расистскими изречениями.

Также "Комментарии" писали о встрече Владимира Зеленского и Камалы Харрис за неделю до полномасштабного вторжения, где произошло недоразумение между двумя политиками.