Трамп внезапно обратился к иранцам: что заявил президент США

Дональд Трамп выступил с резким обращением к населению Ирана на фоне продолжающегося противостояния между Вашингтоном и Тегераном. В публикации в Truth Social президент США задал иранцам прямой вопрос о возможном восстании против властей.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Когда иранский народ восстанет и начнет бороться?", — написал Трамп.

Таким образом, американский лидер фактически призвал жителей Ирана выступить против действующего режима. При этом Трамп дал понять, что его нынешняя стратегия не сводится исключительно к попыткам вернуть Тегеран за стол переговоров.

Президент США заявил, что возможное соглашение с Ираном сейчас не является для него приоритетом. По его словам, Вашингтон занимает более выгодную позицию благодаря давлению на иранскую экономику и контролю над Ормузским проливом.

"Мне гораздо больше нравится наша нынешняя позиция", — написал Трамп, отдельно подчеркнув последствия экономического давления на Тегеран.

Американский президент и ранее делал заявления, в которых призывал иранцев активнее противостоять государственным структурам. В частности, он говорил о необходимости захвата государственных учреждений после прекращения бомбардировок.

Вместе с тем Трамп признавал серьезные риски такого сценария. По его словам, безоружные демонстранты могут оказаться практически беззащитными перед вооруженными сторонниками иранского режима, которые способны жестко подавлять протесты.

Новые заявления президента США свидетельствуют о том, что Вашингтон рассматривает давление на Иран не только с военной и экономической, но и с внутриполитической стороны. Прямое обращение к населению страны способно усилить напряженность внутри Ирана и одновременно усложнить перспективы дипломатического урегулирования.

Теперь главный вопрос заключается в том, последуют ли за призывами Трампа реальные протестные действия внутри Ирана и насколько жестко на них ответит Тегеран.

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