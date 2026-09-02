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Трамп раптово звернувся до іранців: що заявив президент США

Президент США заявив, що переговори з Тегераном зараз не є його головною метою, і фактично запропонував іранцям самим кинути виклик чинній владі

2 вересня 2026, 09:32
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Кравцев Сергей

Дональд Трамп виступив з різким зверненням до населення Ірану на тлі протистояння між Вашингтоном і Тегераном. У публікації у Truth Social президент США поставив іранцям пряме питання про можливе повстання проти влади.

Трамп раптово звернувся до іранців: що заявив президент США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Коли іранський народ повстане та почне боротися?", — написав Трамп.

Таким чином, американський лідер фактично закликав мешканців Ірану виступити проти чинного режиму. Трамп дав зрозуміти, що його нинішня стратегія не зводиться виключно до спроб повернути Тегеран за стіл переговорів.

Президент США заявив, що можлива угода з Іраном зараз не є для неї пріоритетом. За його словами, Вашингтон займає більш вигідну позицію завдяки тиску на іранську економіку та контролю над Ормузькою протокою.

"Мені набагато більше подобається наша нинішня позиція", — написав Трамп, окремо наголосивши на наслідках економічного тиску на Тегеран.

Американський президент і раніше робив заяви, в яких закликав іранців активніше протистояти державним структурам. Зокрема він говорив про необхідність захоплення державних установ після припинення бомбардувань.

Водночас, Трамп визнавав серйозні ризики такого сценарію. За його словами, беззбройні демонстранти можуть виявитися практично беззахисними перед озброєними прихильниками іранського режиму, які здатні жорстко придушувати протести.

Нові заяви президента США свідчать про те, що Вашингтон розглядає тиск на Іран не лише з військової та економічної, а й із внутрішньополітичної сторони. Пряме звернення до населення країни здатне посилити напруженість усередині Ірану та водночас ускладнити перспективи дипломатичного врегулювання.

Тепер головне питання полягає в тому, чи будуть за закликами Трампа реальні протестні дії всередині Ірану і наскільки жорстко на них відповість Тегеран.

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Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117198788283772326
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