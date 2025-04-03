Трамп вновь дал понять, что в вопросе войны он ближе к РФ, чем к Украине: что произошло

На днях президент США Дональд Трамп предупредил о том, что собирается ввести пошлины против РФ, если российский диктатор Владимир Путин будет мешать американскому плану по завершению войны в Украине. Тем не менее исключение России из списка стран, к которым будут применяться новые тарифы, вызывает критику даже со стороны американских политиков. Об этом пишет Newsweek.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что антитрамповская организация The Lincoln Project, основанная бывшими республиканскими стратегами, в своем заявлении намекнула, что так Трамп подтвердил то, что больше склоняется к РФ, чем к Украине, которая присутствует в списке.

Бывший лидер демократического большинства в законодательном собрании округа Саффолк в Нью-Йорке Джон Купер написал на своей странице в соцсети X, что он не може понять, как так произошло, что Россия – практически единственная страна, которая освобождена от тарифов Трампа.

Кроме того, решением Трампа возмущен бывший посол США в России Майкл Макфол. Он добавил, что американцы имеют полное право получить этому объяснение. Республиканец Адам Кинзингер также был удивлен тем, что к РФ не будут применяться взаимные тарифы США.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп ввел новые беспрецедентные пошлины для множества стран с минимальной ставкой в 10%, в том числе и для Украины. При этом бросается в глаза, что в списке отсутствуют такие страны как Россия, КНДР и Беларусь.

В Белом доме уже дали разъяснение такому исключению. Как сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, Россия осталась в стороне, потому что санкции США уже "исключают любую значимую торговлю". При этом многие аналитики считают, что за таким дипломатическим разъяснением Белого дома скрывается то, что США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, которые попали в список пошлин Трампа, такими как Маврикий или Бруней.



