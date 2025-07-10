Трамп вновь хочет перехитрить всех с санкциями против РФ: о чем идет речь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, о котором представители Республиканской партии говорят последние месяцы. Однако он пойдет на это только, если в этот документ внесут изменения, которые дадут американскому лидеру больше контроля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Politico, со ссылкой на источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Трампа СМИ отмечает, что "концептуально существует открытость" к законопроекту сенатора Линдси Грэма.

Авторы объясняют, что действующая редакция законопроекта о новых санкциях против РФ позволяет президенту отменять 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть и уран, на срок до 180 дней. И инициатор этого законопроекта Линдси Грэм заявил, что согласился пересмотреть документ, чтобы позволить повторную отмену при условии надзора со стороны Конгресса.

Желаемые администрацией Трампа изменения закрепили бы полномочия президента по отмене санкций. Это гарантировало бы, что Конгресс США не сможет поставить под сомнение решение главы Белого дома, если он все же решит отменить санкции.

"Нынешняя версия подвергает внешнеполитические решения президента микроуправлению со стороны Конгресса через совместную резолюцию о неодобрении. Для нас это неприемлемый вариант. Администрация не будет подвергаться микроуправлению со стороны Конгресса в отношении внешней политики президента", – заявил собеседник журналистов.

Politico пишет, что чиновники Белого дома считают, что настаивание на гибкости в этих вопросах, кроме желания ограничить возможность Конгресса контролировать действия Трампа в вопросах внешней политики, связано также с тем, чтобы оставить двери открытыми для потенциального прорыва в переговорах с Путиным.

При этом издание отмечает, что, несмотря на широкую двухпартийную поддержку законопроекта в Сенате, многие республиканцы не желают принимать его, пока не будет четкого и недвусмысленного заявления о поддержке документа со стороны американского президента.

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