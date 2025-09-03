Трамп вновь интригует заявлением о Путине: что обещает в ближайшие дни

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением о российском диктаторе Владимире Путине во время брифинга в Белом доме. Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с российским правителем в течение последней недели, Трамп ответил, что узнал "узнал вещи, которые будут очень интересными".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Вы узнаете об этом в ближайшие дни", — заинтриговал Дональд Трамп.

Кроме того, американский лидер ушел от ответа, реагируя на вопрос о том, какие последствия ждут Россию, если Кремль откажется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер США "внимательно следит" за тем, что "они сделают и что произойдет".

Читайте также на портале "Комментарии" — британское издание The Times сообщает, что президент США Дональд Трамп теряет уверенность в своих возможностях продвинуть мирный процесс в Украине. По данным журналистов, после саммита с Путиным на Аляске и встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп все больше разочаровывается тем, что дальнейших шагов к переговорам так и не произошло.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во главе пророссийского лагеря в команде президента США Дональда Трампа находится вице-президент Джей Ди Вэнс. По мнению украинского дипломата, в случае устранения Трампа украинцы будут с теплотой вспоминать времена его президентства в сравнении с Вэнсом.

Дмитрий Кулеба во время общения с историками Владленом Мараевым и Евгением Мочаловым в рамках проекта "История Без Мифов" сказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в Украине считается пророссийским.

"Если Джей Ди Вэнс станет следующим президентом, мы будем с теплотой вспоминать времена Дональда Трампа. На сегодняшний день его активно раскручивают как преемника Трампа", — указывает Кулеба.



