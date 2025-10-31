Трамп вновь изменил свою позицию по Украине: стали известны подробности

Ранее президент США Дональд Трамп всячески демонстрировал, что занимает жесткую позицию по войне в Украине, но в последние недели она смягчилась, что вызвало смятение у союзников в Европе. В итоге европейцы теперь в замешательстве, ведь не понимают его конечной цели. Ведь США не демонстрируют, что готовы активно помогать Киеву. Об этом пишет Fox News.

Журналисты отмечают, что этот поворот начался "тихо две недели назад", когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

Многие ожидали, что Трамп одобрит поставку Украине ракет большой дальности "Томагавк", но он этого не сделал. Затем Министерство обороны США объявило о возвращении домой ротационной бригады армии США, дислоцированной в Румынии, а также подразделений в Венгрии и Болгарии. Трамп назвал вывод войск "незначительным", хотя европейские союзники восприняли это иначе.

Смягчение позиции Трампа проявилось и во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг. Несмотря на то, что ранее он настаивал на ограничении закупок российской нефти в Индии, Трамп не выдвигал подобных требований к Си Цзиньпину. Вопрос о прекращении войны также поднимался, но в заметно менее настойчивом тоне.

"Для президента, который пообещал "покончить с войной в первый же день", эти комментарии свидетельствуют о переходе от срочности к смирению — и о внешней политике, которая все больше выглядит реактивной, а не стратегической", – говорится в статье.

В то же время не все в Европе встревожены этими переменами, отмечая, что Трамп ввел действенные санкции против российских компаний-гигантов "Лукойла" и "Роснефти".

Как отмечают журналисты, хотя Трамп настаивает на том, что его администрация стремится к миру "силой", его последние действия и риторика рисуют более сложную комбинацию действий, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе.

