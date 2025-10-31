logo_ukra

Трамп знову змінив свою позицію щодо України: стали відомі подробиці
НОВИНИ

Трамп знову змінив свою позицію щодо України: стали відомі подробиці

Fox News пише про те, що Трамп "тихо відступив" від жорсткої позиції щодо України

31 жовтня 2025, 14:34 comments3495
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Раніше президент США Дональд Трамп всіляко демонстрував, що займає жорстку позицію щодо війни в Україні, але в останні тижні вона пом'якшилася, що викликало сум'яття у союзників у Європі. У результаті європейці тепер збентежені, адже не розуміють його кінцевої мети. Адже США не демонструють, що готові активно допомагати Києву. Про це пише Fox News.

Трамп знову змінив свою позицію щодо України: стали відомі подробиці

Журналісти зазначають, що цей поворот розпочався "тихо два тижні тому", коли президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон.

Багато хто очікував, що Трамп схвалить постачання Україні ракет великої дальності "Томагавк", але він цього не зробив. Потім Міністерство оборони США оголосило про повернення додому ротаційної бригади армії США, дислокованої в Румунії, а також підрозділів в Угорщині та Болгарії. Трамп назвав виведення військ "незначним", хоча європейські союзники сприйняли це інакше.

Пом'якшення позиції Трампа виявилося і у зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у четвер. Незважаючи на те, що раніше він наполягав на обмеженні закупівель російської нафти в Індії, Трамп не висував таких вимог до Сі Цзіньпіна. Питання про припинення війни також порушувалося, але в помітно менш наполегливому тоні.

"Для президента, який пообіцяв "покінчити з війною першого ж дня", ці коментарі свідчать про перехід від терміновості до смирення — і про зовнішню політику, яка все більше виглядає реактивною, а не стратегічною", – йдеться у статті.

У той же час не всі в Європі стривожені цими змінами, зазначаючи, що Трамп запровадив дієві санкції проти російських компаній-гігантів "Лукойлу" та "Роснафти".

Як зазначають журналісти, хоча Трамп наполягає на тому, що його адміністрація прагне миру "силою", його останні дії та риторика малюють складнішу комбінацію дій, що змушує союзників ворожити, яка версія політики Трампа щодо України візьме гору на наступному етапі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чим для України закінчилася зустріч Трампа та Сі: як Києву вибудовувати стосунки з Пекіном.




Джерело: https://www.foxnews.com/politics/trumps-fire-fades-russia-he-pulls-troops-avoids-pressing-xi-oil
