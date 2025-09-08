Трамп вновь обещает мирную сделку: что заявил в этот раз

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, уже очень скоро будет достигнута сделка по Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.
Дональд Трамп выразил уверенность, что оставшиеся израильские заложники, которые удерживаются в Секторе Газа, а также тела погибших — будут освобождены и возвращены.
Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что администрация Трампа не будет мешать Израилю с аннексией Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
Журналист отметил, о такой позиции США утверждают два израильских чиновника.
Стоит отметить, несколько дней назад Axios сообщило, что правительство Израиля обсуждает аннексию частей оккупированного Западного берега. Причина в том, что несколько западных стран намерены признать Палестину государством.