Трамп вновь обещает мирную сделку: что заявил в этот раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, уже очень скоро будет достигнута сделка по Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим", — сказал Трамп представителям масс-медиа.

Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.

"Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытается положить этому конец и вернуть заложников", — сказал он, добавив, что "у нас состоялись очень содержательные переговоры".

Дональд Трамп выразил уверенность, что оставшиеся израильские заложники, которые удерживаются в Секторе Газа, а также тела погибших — будут освобождены и возвращены.

"Возможно, их будет меньше 20, потому что некоторые, знаете ли, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел", — заявил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что администрация Трампа не будет мешать Израилю с аннексией Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Журналист отметил, о такой позиции США утверждают два израильских чиновника.

"Госсекретарь Марко Рубио дал понять на закрытых встречах, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет этому препятствовать", — пишет Барак Равид.

Стоит отметить, несколько дней назад Axios сообщило, что правительство Израиля обсуждает аннексию частей оккупированного Западного берега. Причина в том, что несколько западных стран намерены признать Палестину государством.



