Трамп вновь обещает мирную сделку: что заявил в этот раз
Трамп вновь обещает мирную сделку: что заявил в этот раз

Президент США вновь обещает наступление мир а на Ближнем Востоке

8 сентября 2025, 07:01
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, уже очень скоро будет достигнута сделка по Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Трамп вновь обещает мирную сделку: что заявил в этот раз

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим", — сказал Трамп представителям масс-медиа.

Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.

"Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытается положить этому конец и вернуть заложников", — сказал он, добавив, что "у нас состоялись очень содержательные переговоры".

Дональд Трамп выразил уверенность, что оставшиеся израильские заложники, которые удерживаются в Секторе Газа, а также тела погибших — будут освобождены и возвращены.

"Возможно, их будет меньше 20, потому что некоторые, знаете ли, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел", — заявил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что администрация Трампа не будет мешать Израилю с аннексией Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Журналист отметил, о такой позиции США утверждают два израильских чиновника. 

"Госсекретарь Марко Рубио дал понять на закрытых встречах, что он не против аннексии Западного берега, и администрация Трампа не будет этому препятствовать", — пишет Барак Равид. 

Стоит отметить, несколько дней назад Axios сообщило, что правительство Израиля обсуждает аннексию частей оккупированного Западного берега. Причина в том, что несколько западных стран намерены признать Палестину государством.




