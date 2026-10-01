Трамп вновь заступился за Россию: к чему призвал

Президент США Дональд Трамп заявил, что основным фактором, ударившим по мировому рынку дизельного топлива, стали события вокруг России и Украины. По его словам, влияние происходящего в регионе оказалось значительно сильнее последствий войны на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами, Трамп отметил, что особенно серьезные последствия связаны с повреждением российских нефтеперерабатывающих предприятий, которые производят дизельное топливо.

"Дизельное топливо пострадало гораздо сильнее не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью", — заявил американский президент.

По словам Трампа, именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру стали одним из ключевых факторов нынешних проблем на рынке. Он также предположил, что без ударов по российским энергетическим объектам ситуация с дизельным топливом могла бы складываться иначе.

"То, что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", — подчеркнул Дональд Трамп.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося внимания мировых рынков к устойчивости поставок нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающая инфраструктура имеет критическое значение для производства дизеля, поэтому перебои в ее работе способны отражаться не только на внутреннем российском рынке, но и на глобальных цепочках поставок.

Таким образом, американский президент фактически связал нынешнее давление на рынок дизельного топлива с последствиями войны России против Украины и повреждением нефтеперерабатывающих мощностей.

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