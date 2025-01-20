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Трамп воздержался от важного решения против Китая: о чем идет речь

Президент США не стал в первый день вводить тарифы против Пекина

сегодня, 22:11
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп в день инаугурации решил не вводить тарифы против Китая.

Трамп воздержался от важного решения против Китая: о чем идет речь

Трамп не ввел тарифы против Китая. Фото из открытых источников

Как пишет агентство Bloomberg, в информационном бюллетене Белого дома содержится призыв к ключевым федеральным ведомствам США противодействовать валютным манипуляциям со стороны других стран.

Соответствующий шаг "подчеркивает приверженность администрации Байдена уменьшению зависимости от иностранных государств в критически важных цепях поставок и оживлению промышленной базы США".

Источник издания рассказал, что решение не вводить сразу тарифы на продукцию из Китая отражает стремление Дональда Трампа заключить еще одно торговое соглашение с Пекином.

Другие собеседники агентства предупредили, что президент США быстро меняет свое мнение и может снова решить вернуться к предыдущим планам по Китаю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, в огромной степени зависящей от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат ", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.



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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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