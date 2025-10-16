logo

Трамп впервые за два месяца позвонил Путину: первые подробности

Президент США Трамп впервые через два месяца решил поговорить с лидером РФ.

16 октября 2025, 19:06
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Это первый контакт между лидерами в последние два месяца. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети TruthSocial.

Трамп впервые за два месяца позвонил Путину: первые подробности

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он долгий, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.

Как сообщает Axios, главной темой переговоров стала война в Украине и ход мирных переговоров между сторонами. Телефонный разговор состоялся в преддверии встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Предварительный разговор между Трампом и Путиным состоялся почти два месяца назад – 18 августа во время визита в Белый дом группы европейских лидеров после саммита на Аляске. С тех пор президент США неоднократно высказывал более жесткую позицию по отношению к Путину, в частности из-за отказа России прекратить агрессию против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия продолжает выражать обеспокоенность по поводу потенциальной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, считая это "крайне опасным шагом", который может обострить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с российскими СМИ. По его словам, Москва не намерена убеждать американское руководство воздержаться от этого решения, но предполагает, что в США осознают серьезность последствий такого шага.

"Помимо того, что это фактически превратит войну, начатую администрацией Байдена, в войну Трампа, подобные поставки приведут к критическому обострению в отношениях между Россией и США", — отметил Лавров.



