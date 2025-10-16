Трамп вперше за два місяці подзвонив Путіну: перші подробиці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Це перший контакт між лідерами за останні два місяці. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі TruthSocial.

Дональд Трамп і Путін (фото з відкритих джерел)

"Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання!" – написав Трамп.

Як повідомляє Axios, головною темою переговорів стали війна в Україні та хід мирних перемовин між сторонами. Телефонна розмова відбулася напередодні зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася майже два місяці тому – 18 серпня, під час візиту до Білого дому групи європейських лідерів після саміту на Алясці. Відтоді президент США неодноразово висловлював більш жорстку позицію щодо Путіна, зокрема через відмову Росії припинити агресію проти України.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія продовжує висловлювати занепокоєння з приводу потенційної передачі Україні американських крилатих ракет Tomahawk, вважаючи це "вкрай небезпечним кроком", який може загострити відносини між Москвою та Вашингтоном.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у розмові з російським ЗМІ. За його словами, Москва не має наміру переконувати американське керівництво утриматися від цього рішення, але припускає, що у США усвідомлюють серйозність наслідків такого кроку.

"Окрім того, що це фактично перетворить війну, розпочату адміністрацією Байдена, на війну Трампа, подібне постачання призведе до критичного загострення у відносинах між Росією та США", — зазначив Лавров.

