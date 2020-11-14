Трамп впервые за восемь дней пообщался с прессой: что он сказал

Президент США Дональд Трамп впервые с 5 ноября пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента, которая будет сформирована после выборов. Об этом сообщает USA Today.

"Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что его администрация не собирается уходить на карантин из-за коронавируса.

Дональд Трамп сообщил также, что вакцинация от коронавируса для всего населения США станет доступной в апреле 2021 года.

В первую очередь, в США будут прививать людей из группы риска и работников сферы здравоохранения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что юрист Трампа пообещал сделать громкое заявление.

"Сегодня представители нашей команды подали в суд на признание недействительными сотен тысяч поддельных бюллетеней в Западном округе Мичигана. Сначала Пенсильвания, затем Мичиган перейдут к Трампу. Завтра будут опубликованы официальные заявления, которые свидетельствуют о махинациях. Вы будете шокированы", — написал Джулиани.

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