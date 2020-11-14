Трамп впервые за восемь дней пообщался с прессой: что он сказал

Язык
Coinspot 14.11.2020
BTC/USD
16234.25
ETH/USD
471.26
LTC/USD
64.64
НБУ 14.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп впервые с 5 ноября пообщался со СМИ, прокомментировав будущую Администрацию президента, которая будет сформирована после выборов. Об этом сообщает USA Today.
Президент США также добавил, что его администрация не собирается уходить на карантин из-за коронавируса.
Дональд Трамп сообщил также, что вакцинация от коронавируса для всего населения США станет доступной в апреле 2021 года.
В первую очередь, в США будут прививать людей из группы риска и работников сферы здравоохранения.
Ранее "Комментарии" сообщали, что юрист Трампа пообещал сделать громкое заявление.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости