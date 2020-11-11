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Главная Новости Мир США Выборы в США: юрист Трампа пообещал сделать шокирующее заявление по итогам голосования
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Выборы в США: юрист Трампа пообещал сделать шокирующее заявление по итогам голосования

Рудольф Джулиани заинтриговал всех своей публикацией

сегодня, 12:26
Автор:

Владимир Лавский

Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал сделать в четверг, 12 ноября, шокирующее заявление по итогам президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. 

Выборы в США: юрист Трампа пообещал сделать шокирующее заявление по итогам голосования

"Сегодня представители нашей команды подали в суд на признание недействительными сотен тысяч поддельных бюллетеней в Западном округе Мичигана. Сначала Пенсильвания, затем Мичиган перейдут к Трампу. Завтра будут опубликованы официальные заявления, которые свидетельствуют о махинациях. Вы будете шокированы", — написал Джулиани.


Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп начал судиться по результатам выборов в США. Если все же президентом США станет Джо Байден, то его пес навсегда войдет в историю мировой политики. 


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