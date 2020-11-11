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Владимир Лавский
Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал сделать в четверг, 12 ноября, шокирующее заявление по итогам президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп начал судиться по результатам выборов в США. Если все же президентом США станет Джо Байден, то его пес навсегда войдет в историю мировой политики.
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