Выборы в США: юрист Трампа пообещал сделать шокирующее заявление по итогам голосования

Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал сделать в четверг, 12 ноября, шокирующее заявление по итогам президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Сегодня представители нашей команды подали в суд на признание недействительными сотен тысяч поддельных бюллетеней в Западном округе Мичигана. Сначала Пенсильвания, затем Мичиган перейдут к Трампу. Завтра будут опубликованы официальные заявления, которые свидетельствуют о махинациях. Вы будете шокированы", — написал Джулиани.





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