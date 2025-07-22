Для президента Дональда Трампа участие США в войне в Украине может стать тем же, чем война в Афганистане обернулась для его предшественника Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что на первый взгляд это сравнение может выглядеть надуманным, ведь США не направляли войска в Украину, а лишь предоставляют ей помощь. Однако для президента Дональда Трампа есть сходство: урегулирование конфликта – задача не из лёгких, и чем дольше он затягивается, тем сильнее он рискует оказаться под грузом ответственности, а возможно, и вины.

В статье говорится, что более глубокое втягивание в конфликт вызовет гнев сторонников движения "Сделаем Америку снова великой".

При этом "Bloomberg" отмечает, если позволить России стабильно набирать обороты, при этом не предоставляя дополнительную помощь, Дональд Трамп может выглядеть слабым и столкнуться с обвинениями в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить российского диктатора Путина.

Журналисты отмечают, при этом Дональд Трамп упорно стремится дистанцироваться от этого конфликта, неоднократно заявляя, что при нём война никогда бы не началась, и давая понять, что он не несёт ответственности за её исход.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что отсутствие обстрелов Киева во время визита спецпредставителя президента США Кита Келлога свидетельствует о способности Вашингтона принудить путинский режим к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский министр сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро в понедельник в Киеве.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве спецпредставителю США Киту Келлогу показали электронные детали западного производства, которые были найдены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.



