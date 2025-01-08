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Трамп все ближе к угрозе новой войны: о чем идет речь

The Hill пишет о том, что Трамп сталкивается с растущей угрозой войны в "серой зоне"

8 января 2025, 15:48
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Кравцев Сергей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сталкивается с растущей угрозой войны в "серой зоне". Будущий глава Белого дома дал амбициозные обещания прекратить войну России в Украине и противостоять Китаю, но он также борется с растущей угрозой атак из "серой зоны" со стороны иностранных врагов, от дронов наблюдения до актов саботажа в воздухе, на море и на земле. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill.

Трамп все ближе к угрозе новой войны: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, гибридную тактику трудно отследить, и союзники по НАТО, которые "находятся на передовой" в противостоянии России, говорят, что Альянс делает недостаточно.

"Несмотря на географическую удаленность от геополитических точек вспышки в Европе и Азии, Соединенные Штаты не застрахованы от гибридных атак, что показал пролет китайского воздушного шара-шпиона над США в 2023 году", — говорится в материале.

Авторы обращают внимание, опасение о том, что дроны могут вызвать проблемы "ближе к дому", разгорелись накануне праздников сообщениями о таинственных стаях дронов во многих штатах Восточного побережья США.

"Трампу, который вступит на свой второй срок менее чем через две недели, почти наверняка придется бороться с тактикой "серой зоны", даже если он успешно завершит войну в Украине, как он часто обещал сделать", – пишет The Hill.

По словам аналитиков, Россия, Иран, Китай и другие противники НАТО считают диверсии в "серой зоне" операциями "с низким риском и высоким вознаграждением". При этом Россия неоднократно отрицала свою причастность к каким-либо гибридным атакам против НАТО.

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