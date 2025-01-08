Трампу уже подготовили ряд заготовленных фраз, которые не перестает использовать Путин

Избранный президент США Дональд Трамп снова предложил добавить Канаду в состав Соединенных Штатов как 51-й штат, опубликовав в соцсети карты, на которых Канада изображена как часть США. Как передает портал "Комментарии", популярный украинский блогер и журналист Денис Казанский предложил Трампу не останавливаться и уже сейчас заучивать ряд фраз на будущее.

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

Так Денис Казанский отметил, что речь идет о таких фразах, как "Канада – искусственное государство", "Канаду придумал Джон Александрович Макдональд", "Канаду создали в Британском Генштабе", "Никакого канадского языка никогда не существовало", "Канадцы и американцы – один народ, который искусственно разделили англо-саксы".

Таким образом журналист намекнул на тезисы, которые активно повторяет российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля, оправдывая полномасштабную войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые отреагировал на комментарии избранного президента США Дональда Трампа, несколько раз заявившего о возможности присоединить Канаду к Соединенным Штатам и превратить ее в новый 51-й штат.

Джастин Трюдо на платформе X опубликовал материал американского телеканала NBC, объясняющего американцам, что такое Канада.

"Немного информации о Канаде для американцев", — подписал сообщение к видео Джастин Трюдо.

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