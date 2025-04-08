Трамп все обдумал после реакции мира: будет ли отменять введенные тарифы

Несмотря на растущее в мире недовольство Соединенные Штаты не собираются отменять действующие торговые тарифы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 7 апреля сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер также резко раскритиковал Европейский Союз за, по его мнению, недобросовестную торговую политику.

Президент США подтвердил, что его администрация не намерена приостанавливать действие тарифов, несмотря на международное давление и активные переговоры с рядом стран.

"Мы не рассматриваем такую возможность", – высказался Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон имеет 36 триллионов долларов государственного долга, который возник "не просто так", и его администрация будет вести переговоры со многими странами, включая Китай, чтобы это исправить.

Трамп подчеркнул, что ряд стран пытается достичь новых соглашений с США, и американская сторона стремится заключить с каждой из них "справедливые" договоры. Он предупредил, что в случае отсутствия компромисса эти государства не смогут "участвовать в сотрудничестве с США".

"Мы не можем так больше делать. Мы не можем больше быть глупыми людьми", – сказал Трамп, имея в виду предыдущие торговые практики.

Особое внимание президент уделил Европейскому Союзу, который обвинил в торговой монополии.

"Блок был создан, чтобы нанести вред США. Страны объединились, чтобы создать нечто вроде монополии – объединенную силу против США в торговле", – заявил он.

По его мнению, ЕС перекручивает пошлины, ограничивает импорт американских товаров, но взамен продает в США миллионы автомобилей.

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