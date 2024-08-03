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Трамп все же определился по дебатах с Гаррис: что заявил

Трамп говорит, что договорился о дебатах с Гаррис на Fox News

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Гаррис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Трамп все же определился по дебатах с Гаррис: что заявил

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, если дебаты произойдут, то это будут вторые президентские дебаты в этом избирательном цикле и первые между Трампом и новым кандидатом от Демократической партии.

Согласно сообщению Трампа на его странице в социальной сети Truth Social, дебаты состоятся в месте, которое будет определено позже. Они пройдут в Пенсильвании – одном из ключевых штатов, победа в котором может помочь решить судьбу выборов.

При этом пока непонятно, согласилась ли Гаррис на дебаты и на условия Трампа. Представители ее кампании не ответили изданию на запросы о комментариях.

Трамп заявил, что дебаты на Fox News состоятся в присутствии живой аудитории. Предыдущие дебаты между президентом Байденом и Трампом состоялись в пустом помещении. Хотя кампании согласовали формат первых дебатов, Трамп ранее сетовал на отсутствие толпы.

Дональд Трамп также заявил, что "полностью готов принять" Гаррис как нового кандидата от демократов.

Отметим, 2 августа вице-президент США Камала Гаррис привлекла достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы получить номинацию на президентские выборы.

Окончательные результаты голосования делегатов Демпартии станут известны в ночь на вторник, 6 августа, по Киеву.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Камала Гаррис в течение июля собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщило издание "Politico" со ссылкой на штабы кандидатов.




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