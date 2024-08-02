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Гаррис в июле пошла в отрыв от Трампа: Politico раскрыло детали

По информации Politico, Гаррис в июле опередила Трампа в сборе средств на избирательную кампанию

сегодня, 16:47
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Камала Гаррис в течение июля собрала на избирательную кампанию сумму, вдвое большую, чем ту, которую собрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание Politico со ссылкой на штабы кандидатов.

Гаррис в июле пошла в отрыв от Трампа: Politico раскрыло детали

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Так, в июле Гаррис собрала $310 млн, а Трамп, переживший покушение во время митинга в Пенсильвании, – $137 млн.

Общая казна наиболее вероятного кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа.

В материале говорится, что потрясающие итоги Гаррис контрастируют с суммой, пожертвованной американцами действующему президенту США Джо Байдену, отказавшемуся 21 июля от участия в выборах.

По данным кампании Гаррис, две трети общей суммы в июле поступило от доноров, пожертвовавших впервые. При этом большая часть общей суммы была собрана из пожертвований в размере $200 или менее. В отчете также сказано, что наблюдался рост числа взносов среди доноров так называемого поколения Z и миллениалов, приверженность которых Байден пытался завоевать.

"Это историческая победа для кандидата, который войдет в историю в ноябре этого года. Чрезвычайный всплеск поддержки, который мы увидели лишь через короткое время, показывает, что сторонники Гаррис мобилизованы и готовы приложить усилия, чтобы победить Трампа в этом ноябре", — заявила представитель штаба Гаррис Джулия Чавес Родригез.

Читайте также на портале "Комментарии" — нынешняя вице-президент США и будущая кандидат в президенты от Демократической партии Камала Гаррис все еще не избрала себе соратника и претендента на будущий пост вице-президента. Об этом сообщает "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – Гаррис или Трамп: стало известно, кто впереди по поддержке в четырех ключевых штатах из семи.




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