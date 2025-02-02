Трамп все же решился на новую торговую войну: какие три страны окажутся под ударом

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По сообщению издания, новые тарифы вступят в силу во вторник в 19:01 по Киевскому времени. Они предусматривают: 25% тариф на большинство товаров из Канады и Мексики. 10% тариф на импорт из Китая, что является дополнением к уже действующим пошлинам в размере до 25%. 10% пошлина на энергетические продукты, в частности импорт сырой нефти из Канады.

Президент США Дональд Трамп объяснил это решение необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей, в частности поставками фентанила в США.

"Мы должны защитить американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех. В своей предвыборной кампании я пообещал остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков, пересекающих наши границы, и американцы в подавляющем большинстве проголосовали за это", – заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп утверждает, что поставки фентанила из Китая попадают в США через Мексику и Канаду, поскольку эти страны не могут должным образом охранять свои границы. Он обвинил Китай в нарушении обязательств по сокращению производства фентанила и заявил, что Коммунистическая партия Китая "субсидировала и поощряла" компании к поставкам этого опасного вещества в США.

В резкой и почти враждебной форме Трамп также раскритиковал Канаду и Мексику за их роль в содействии наркоторговле.

По его словам, неспособность Канады принять более жесткие меры против оборота фентанила представляет "необычную и экстраординарную угрозу" для США, а мексиканское правительство поддерживает "невыносимый альянс" с наркокартелями.

Канада и Мексика сразу пообещали принять ответные меры.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении зеркальных тарифов на американский импорт на сумму 106 миллиардов долларов. По его словам, тарифы будут введены в две волны: первая волна на 20 миллиардов долларов вступит в силу во вторник, а остальные – через 21 день.

"Мы, безусловно, не стремимся к эскалации", – сказал Трюдо в обращении к нации. "Но мы будем защищать Канаду, канадцев и канадские рабочие места".

Мексиканское правительство в ответ также подготовило санкционный пакет, который будет введен в ближайшее время.

В своем посте в соцсети Х президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически отвергла обвинения Трампа.

"Мы категорически отвергаем клевету Белого дома о том, что мексиканское правительство имеет альянсы с преступными организациями. Если такой альянс где-то и существует, то это с производителями оружия в США, которые продают мощное оружие этим преступным группировкам", – написала Шейнбаум.

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