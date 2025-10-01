Трамп всегда будет поддерживать решение Путина: раскрыта безоговорочная причина

Президент США Дональд Трамп ассоциирует себя с образом жесткого, авторитарного лидера, поэтому естественно испытывает симпатию к подобным фигурам — в частности, российскому автократу Владимиру Путину, заявил исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт в сфере международного права Марк Эллис.

Фото: из открытых источников

"Я уже публично высказывался по поводу отношений Трампа с Путиным. Проблема очевидна. Помню, как в январе, находясь здесь, я наблюдал подъем: мол, Трамп пообещал быстро завершить войну. Он заявлял: “Путин будет делать, что я скажу. Если нет – я его придавлю”, – напомнил Эллис.

Впрочем, он подчеркнул, что риторика Трампа отличается непоследовательностью и часто изменяется.

"Несмотря на громкие обещания, Трамп склонен поддерживать Путина, потому что видит в нем идеологическое родство. Иногда его эпатажные заявления в соцсетях, например у Truth Social, могут вызвать надежду, но это иллюзия: то, что он говорит сегодня, завтра может быть опровергнуто самим им. Это не та".

По мнению Эллиса, мировое сообщество должно адаптировать свою политику исходя из нестабильного поведения Трампа на международной арене.

"Мы должны реалистично воспринимать его действия во внешней политике и строить такую модель взаимодействия, которая позволит работать с ним максимально эффективно", — резюмировал эксперт.

Ранее Трамп заявлял, что разговаривал с Путиным о войне, которую Россия ведет против Украины с 2022 года.

