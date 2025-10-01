Трамп завжди буде підтримувати рішення Путіна: розкрито беззаперечну причину

Президент США Дональд Трамп асоціює себе з образом жорсткого, авторитарного лідера, тому природно відчуває симпатію до подібних постатей — зокрема, до російського автократа Володимира Путіна, заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів та експерт у сфері міжнародного права Марк Елліс.

Фото: з відкритих джерел

"Я вже публічно висловлювався щодо стосунків Трампа з Путіним. Проблема очевидна. Пам’ятаю, як у січні, перебуваючи тут, я спостерігав піднесення: мовляв, Трамп пообіцяв швидко завершити війну. Він заявляв: “Путін робитиме, що я скажу. Якщо ні — я його притисну”", — нагадав Елліс.

Утім, він підкреслив, що риторика Трампа відзначається непослідовністю і часто змінюється.

"Незважаючи на гучні обіцянки, Трамп схильний підтримувати Путіна, бо вбачає в ньому ідеологічну спорідненість. Іноді його епатажні заяви в соцмережах, наприклад у Truth Social, можуть викликати надію, але це ілюзія: те, що він говорить сьогодні, завтра може бути спростовано самим ним. Це не та позиція, на яку можна спиратись", — підкреслив правник.

На думку Елліса, світова спільнота має адаптувати свою політику, виходячи з нестабільної поведінки Трампа на міжнародній арені.

"Ми повинні реалістично сприймати його дії у зовнішній політиці та будувати таку модель взаємодії, яка дозволить працювати з ним максимально ефективно", — резюмував експерт.

Раніше Трамп заявляв, що мав розмову з Путіним про війну, яку Росія веде проти України з 2022 року.

