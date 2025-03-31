В Белом доме назвали невероятную сумму, которую получат США от введения новых пошлин

Помощник Белого дома Питер Наварро заявил, что новые тарифы президента Дональда Трампа принесут более 6 триллионов долларов федеральных доходов в течение следующего десятилетия. Эксперты отмечают, что это станет самым мирным повышением налогов в современной истории США.

Дональд Трамп

В частности, выступая в эфире Fox News, Наварро сообщил, что тарифы на импорт автомобилей, которые вступят в силу в среду, будут ежегодно приносить 100 миллиардов долларов. Дополнительные тарифы, детали которых еще не обнародованы, должны обеспечить еще 600 миллиардов долларов ежегодно, или 6 триллионов за десять лет.

Его заявления свидетельствуют о том, что Трамп готовится к существенным изменениям в торговой политике, приуроченным к так называемому "Дню освобождения", который он анонсировал на среду.

Наварро является одним из наиболее радикальных сторонников жестких торговых мероприятий в команде президента, и пока не понятно, отражают ли его слова официальную политику администрации, или являются частью внутренней дискуссии относительно тарифов.

Кроме того, в эфире Fox News директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отказался раскрывать детали будущих тарифных решений Трампа.

"Я не могу дать никаких прогнозов по поводу того, что состоится на этой неделе", — сказал Хассетт, которого считают более скептическим по тарифной политике, чем Наварро. "Президент имеет перед собой огромное количество аналитических данных и, я уверен, примет правильное решение".

Заявления Наварро уже вызывают беспокойство на финансовых рынках, которые и так страдают из-за обострения глобальной торговой войны, инициированной Трампом с момента вступления в должность. Хотя инвесторы поначалу положительно восприняли возвращение Трампа в Белый дом, рынки впоследствии начали падать, и индекс S&P 500 близится к завершению первого квартала с понижением примерно на 5%.

Тарифы представляют собой форму налога, налагаемого на импортные товары. По оценкам аналитиков, тарифная политика, генерирующая 600 миллиардов долларов ежегодно, станет самым большим приростом федеральных доходов со времен Второй мировой войны.

Администрация Трампа настаивает, что высокие тарифы необходимы для возврата производства и рабочих мест в США. "Тарифы — это снижение налогов. Тарифы — это рабочие места. Тарифы — это национальная безопасность", — заявил Наварро. "Тарифы сделают Америку снова большой".

При этом он не объяснил, как рассчитана сумма прогнозируемых доходов. Однако в последние дни Трамп снова заговорил о введении единого универсального тарифа на весь импорт, независимо от страны происхождения товара.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фоне таможенной политики Трампа американцы начали тотально экономить.



