Трамп выбрал себе образ "мудрого отца нации": для чего ему "фашист" Вэнс

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Ткачик Олеся
Джей Ди Вэнс в случае избрания Дональда Трампа президентом станет первым морским пехотинцем и первым миллениалом в истории США в должности вице-президента.
Трамп и Вэнс
При этом, как считает политтехнолог Олег Постернак, нужно учитывать три обстоятельства при ответе на вопрос, почему Трамп избрал 40-летнего бакалавра политологии и доктора права, сенатора шотландско-ирландского происхождения, обладающего незаурядными писательскими талантами и военным ветераном. Консерватор к костям, выступающий за запрет абортов, порнографии и однополых браков.
Во-первых, говорит эксперт, Трампу нужен в должности вице-президента по идеологическим взглядам человек, "правее" и "радикальнее" самого него. То есть тот, говорит он, на фоне которого Трамп будет казаться взвешенным и умеренным отцом, мудрым старейшиной, уравновешивающим максималистский пыл.
Во-вторых, по его словам, Трамп очень обжегся одно время кандидатурой Майка Пенса, который в решающий момент не поддержал его в авантюре по подрыву победы Байдена на выборах 2020 года. Поэтому ему нужна 100% преданная лично ему фигура, максимально лояльная и благодарная, лишенная политической амбиции как сенатор от Флориды Марко Рубио.
В-третьих, добавляет Постернак, вице-президент – это не президент, поэтому по поводу антиукраинской риторики как бы ни поднимал бучу.
К тому же, Вэнс в своей предыдущей деятельности больше сосредоточен на налогообложении, занятости, сам он – член сенатского комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в случае победы Трампа, а затем его смерти, США будет впервые руководить фашист.
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