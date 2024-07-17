Трамп выбрал себе образ "мудрого отца нации": для чего ему "фашист" Вэнс

Джей Ди Вэнс в случае избрания Дональда Трампа президентом станет первым морским пехотинцем и первым миллениалом в истории США в должности вице-президента.

Трамп и Вэнс

При этом, как считает политтехнолог Олег Постернак, нужно учитывать три обстоятельства при ответе на вопрос, почему Трамп избрал 40-летнего бакалавра политологии и доктора права, сенатора шотландско-ирландского происхождения, обладающего незаурядными писательскими талантами и военным ветераном. Консерватор к костям, выступающий за запрет абортов, порнографии и однополых браков.

Во-первых, говорит эксперт, Трампу нужен в должности вице-президента по идеологическим взглядам человек, "правее" и "радикальнее" самого него. То есть тот, говорит он, на фоне которого Трамп будет казаться взвешенным и умеренным отцом, мудрым старейшиной, уравновешивающим максималистский пыл.

А Венс, кстати, очень острый на реплики и комментарии. Даже в 2016 году по отношению к самому Трампу (называл его "опиоидом масс", "культурным героином"). То есть, Трамп играется в дедемонизацию и облагораживание образа с целью электорального расширения. А чтобы держать "ядро" в трампистской оптике правового фундаментализма – вот вам Ди Вэнс. Тем более, его молодость балансирует пожилой возраст Трампа, воспринимаемый положительно на фоне разговоров о геронтократах в политике, усиленных физической формой Байдена", — говорит Постернак.

Во-вторых, по его словам, Трамп очень обжегся одно время кандидатурой Майка Пенса, который в решающий момент не поддержал его в авантюре по подрыву победы Байдена на выборах 2020 года. Поэтому ему нужна 100% преданная лично ему фигура, максимально лояльная и благодарная, лишенная политической амбиции как сенатор от Флориды Марко Рубио.

В-третьих, добавляет Постернак, вице-президент – это не президент, поэтому по поводу антиукраинской риторики как бы ни поднимал бучу.

К тому же, Вэнс в своей предыдущей деятельности больше сосредоточен на налогообложении, занятости, сам он – член сенатского комитета по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству.

"К чему готовиться Украине? Пока еще рано бить в набат, нужно взвешенно, целенаправленно и эффективно налаживать контакты с разными крыльями Республиканской партии. Нам нужно выровнять украинскую тему в среде республиканцев и прекратить ее приватизацию демократами, которые пытались превратить ее в фишку своего успешного внешнеполитического позиционирования, заставив респ пойти на критику Украины", — заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в случае победы Трампа, а затем его смерти, США будет впервые руководить фашист.



