Республиканец Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах никогда не отправит американские войска в Украину.

Дональд Трамп

"Я это гарантирую, я этого не сделаю", – сказал он.

Кроме того, одиозный республиканец добавил, что "для Франции это другое, они более-менее соседи, а между нами – океан".

"Сейчас я постоянно слышу разговоры о вступлении Украины в НАТО, а теперь я слышу еще и о том, что Франция хочет сама бороться в Украине. Ну что ж, удачи им", – сказал Трамп.

Также Трамп сообщил, что читал, якобы, Украина за неимением военных планирует привлекать детей и людей старшего возраста к боевым действиям.

"Я как-то читал, что у них нет солдат, у них нет человеческой силы. Они хотят использовать детей, они хотят использовать старых людей, очень старых людей, людей, которые, возможно, на самом деле не экипированы для боя", – сказал Дональд Трамп.

При этом известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден также выступает против отправки американских войск в Украину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп уверен в том, что действующий президент США Джо Байден никогда не обещал Украине членства в НАТО. Своими обещаниями он фактически подставил Украину, дав повод для продолжения войны.

Кроме того, Трамп сообщил, что четыре года никто даже не говорил, что Россия уйдет на Украину. Этого никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Трамп говорит, что после ухода из Белого дома они начали выстраиваться у границ. По его словам, он подумал, что Путин, хороший переговорщик и все это делает для того, чтобы начать переговоры, но они напали.



