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Ткачик Олеся
Республиканец Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах никогда не отправит американские войска в Украину.
Дональд Трамп
Кроме того, одиозный республиканец добавил, что "для Франции это другое, они более-менее соседи, а между нами – океан".
Также Трамп сообщил, что читал, якобы, Украина за неимением военных планирует привлекать детей и людей старшего возраста к боевым действиям.
При этом известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден также выступает против отправки американских войск в Украину.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп уверен в том, что действующий президент США Джо Байден никогда не обещал Украине членства в НАТО. Своими обещаниями он фактически подставил Украину, дав повод для продолжения войны.
Кроме того, Трамп сообщил, что четыре года никто даже не говорил, что Россия уйдет на Украину. Этого никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Трамп говорит, что после ухода из Белого дома они начали выстраиваться у границ. По его словам, он подумал, что Путин, хороший переговорщик и все это делает для того, чтобы начать переговоры, но они напали.
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