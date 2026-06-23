Президент США Дональд Трамп считает, что достичь реального прогресса в переговорах с Россией можно лишь при условии усиления военного давления на Кремль. По его убеждению, именно успешные действия украинских военных на поле боя способны вынудить Москву серьезно рассматривать возможность дипломатического урегулирования конфликта. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских властных структурах, такую позицию американский лидер высказал в ходе обсуждения ситуации вокруг войны и перспектив мирного процесса.

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По словам собеседников издания, Трамп подчеркнул, что Россия готова говорить о переговорах только тогда, когда сталкивается с ощутимыми потерями и ростом военного давления.

Источники отмечают, что при контактах между сторонами особое внимание уделялось эффективности действий Вооруженных сил Украины на фронте, а также ударам по объектам в глубине российской территории. Именно такие шаги, по мнению президента США, создают для Кремля дополнительные риски и заставляют российское руководство пересматривать подходы к урегулированию войны.

Обсуждение этих вопросов проходило как в формате личных переговоров между лидерами, так и с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Стороны анализировали возможные сценарии дальнейшего развития событий и пути приближения к дипломатическому процессу.

В то же время, в Украине считают, что им удалось заручиться поддержкой Белого дома относительно стратегии, направленной на принуждение России к более конструктивной позиции на переговорах. Киев рассчитывает, что усиление международного давления и поддержка западных партнеров могут повлиять на готовность Москвы искать компромиссные решения.

Кроме того, в последнее время в действиях администрации Трампа можно увидеть сигналы изменения подхода к украинскому вопросу. Несмотря на положительные заявления, эксперты продолжают следить за тем, перерастет ли новая риторика Вашингтона в конкретные политические и практические шаги.

Ранее Соединенные Штаты также призвали Россию на площадке ООН без промедления согласиться на мирные переговоры, отметив, что затягивание процесса не отвечает интересам Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что напряженность в отношениях между Украиной и Польшей, связанная с историческими вопросами, может иметь последствия не только для двустороннего диалога, но и для европейских стремлений Киева. Такое мнение высказал политический обозреватель Геннадий Дубов, комментируя ситуацию с созданием подразделения в честь УПА и возвращение государственных наград.