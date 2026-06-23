Трамп видав категоричну умову для переговорів з Росією: чого вимагає від України

Президент США Дональд Трамп вважає, що досягти реального прогресу в переговорах із Росією можна лише за умови посилення військового тиску на Кремль. На його переконання, саме успішні дії українських військових на полі бою здатні змусити Москву серйозно розглядати можливість дипломатичного врегулювання конфлікту. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в українських владних структурах, таку позицію американський лідер висловив під час обговорення ситуації навколо війни та перспектив мирного процесу.

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За словами співрозмовників видання, Трамп наголосив, що Росія готова говорити про переговори лише тоді, коли стикається з відчутними втратами та зростанням військового тиску.

Джерела зазначають, що під час контактів між сторонами особлива увага приділялася ефективності дій Збройних сил України на фронті, а також ударам по об'єктах у глибині російської території. Саме такі кроки, на думку президента США, створюють для Кремля додаткові ризики та змушують російське керівництво переглядати власні підходи до врегулювання війни.

Обговорення цих питань відбувалося як у форматі особистих переговорів між лідерами, так і за участю президента Франції Еммануеля Макрона. Сторони аналізували можливі сценарії подальшого розвитку подій та шляхи наближення до дипломатичного процесу.

Водночас в Україні вважають, що їм вдалося заручитися підтримкою Білого дому щодо стратегії, спрямованої на примушення Росії до більш конструктивної позиції на переговорах. Київ розраховує, що посилення міжнародного тиску та підтримка західних партнерів можуть вплинути на готовність Москви шукати компромісні рішення.

Крім того, останнім часом у діях адміністрації Трампа помітні сигнали зміни підходу до українського питання. Попри позитивні заяви, експерти продовжують стежити за тим, чи переросте нова риторика Вашингтона у конкретні політичні та практичні кроки.

Раніше Сполучені Штати також закликали Росію на майданчику ООН без зволікань погодитися на мирні переговори, наголосивши, що затягування процесу не відповідає інтересам Москви.

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