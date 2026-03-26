Трамп выдал ряд шокирующих заявлений об Иране и прекращении войн: важные детали

Президент США Дональд Трамп недавно сделал ряд громких заявлений по Ирану и ситуации на Ближнем Востоке, в частности, о возможных военных действиях и завершении конфликтов. По данным издания Clash Report, американский лидер снова поделился своей позицией по поводу регионального кризиса, пытаясь избегать использования слова "война".

Трамп объяснил, что термин "военная операция" более приемлем в дипломатическом контексте, поскольку использование слова "война" требует дополнительного одобрения и может вызвать критику.

"Ибо говорят, что если вы используете слово „война“, это, может быть, нехорошо. Им не нравится слово „война“, потому что вы должны получить одобрение. Поэтому я буду использовать слово „военная операция“", — заявил он.

По словам Трампа, его отношение к конфликту в Иране скорее осторожно: он утверждает, что никогда не видел лидера страны, который меньше желал бы возглавлять конфликтные процессы.

"Я этого не хочу", — отметил он.

В то же время Трамп добавил, что США внимательно слушают и реагируют на поступающие от Ирана сигналы и что Тегеран также не стремится к эскалации.

Кроме того, Трамп отметил свой подход к урегулированию предыдущих конфликтов, упомянув о "завершении восьми войн".

"Мы урегулировали восемь войн. Люди будто забывают", — добавил он.

