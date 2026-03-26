logo_ukra

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп видав низку шокуючих заяв про Іран та припинення воєн: важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп видав низку шокуючих заяв про Іран та припинення воєн: важливі деталі

Американський президент вкотре прокоментував ситуацію на Близькому Сході

26 березня 2026, 09:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп нещодавно зробив низку гучних заяв щодо Ірану та ситуації на Близькому Сході, зокрема стосовно можливих військових дій і завершення конфліктів. За даними видання Clash Report, американський лідер знову поділився своєю позицією щодо регіональної кризи, намагаючись уникати використання слова "війна".

Трамп видав низку шокуючих заяв про Іран та припинення воєн: важливі деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Трамп пояснив, що термін "військова операція" є більш прийнятним у дипломатичному контексті, оскільки використання слова "війна" вимагає додаткового схвалення та може викликати критику.

"Бо кажуть, що якщо ви використовуєте слово „війна“, це, можливо, недобре. Їм не подобається слово „війна“, бо ви повинні отримати схвалення. Тому я використовуватиму слово „військова операція“", — заявив він.

За словами Трампа, його ставлення до конфлікту в Ірані радше обережне: він стверджує, що ніколи не бачив лідера країни, який би менш бажав очолювати конфліктні процеси.

"Я цього не хочу", — зазначив він. 

Водночас Трамп додав, що США уважно слухають і реагують на сигнали, які надходять від Ірану, і що Тегеран також не прагне ескалації.

Крім того, Трамп наголосив на своєму підході до врегулювання попередніх конфліктів, згадавши про "завершення восьми воєн".

"Ми врегулювали вісім воєн. Люди ніби забувають", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" вже писали, що у Харкові російські окупанти завдали чергового удару безпілотником у Слобідському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов. Ворожий дрон типу "Шахед" влучив у землю поблизу житлових багатоповерхівок та ресторану, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури. За інформацією Терехова, наразі відомо про одного постраждалого, а також близько десяти пошкоджених автомобілів у прилеглій зоні. Мер також додав, що ще один дрон впав у районі без детонації, що свідчить про постійну загрозу для міста та його мешканців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини