Трамп видав низку шокуючих заяв про Іран та припинення воєн: важливі деталі

Президент США Дональд Трамп нещодавно зробив низку гучних заяв щодо Ірану та ситуації на Близькому Сході, зокрема стосовно можливих військових дій і завершення конфліктів. За даними видання Clash Report, американський лідер знову поділився своєю позицією щодо регіональної кризи, намагаючись уникати використання слова "війна".

Трамп пояснив, що термін "військова операція" є більш прийнятним у дипломатичному контексті, оскільки використання слова "війна" вимагає додаткового схвалення та може викликати критику.

"Бо кажуть, що якщо ви використовуєте слово „війна“, це, можливо, недобре. Їм не подобається слово „війна“, бо ви повинні отримати схвалення. Тому я використовуватиму слово „військова операція“", — заявив він.

За словами Трампа, його ставлення до конфлікту в Ірані радше обережне: він стверджує, що ніколи не бачив лідера країни, який би менш бажав очолювати конфліктні процеси.

"Я цього не хочу", — зазначив він.

Водночас Трамп додав, що США уважно слухають і реагують на сигнали, які надходять від Ірану, і що Тегеран також не прагне ескалації.

Крім того, Трамп наголосив на своєму підході до врегулювання попередніх конфліктів, згадавши про "завершення восьми воєн".

"Ми врегулювали вісім воєн. Люди ніби забувають", — додав він.

