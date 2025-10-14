Трамп выдал впечатляющее заявление об Орбане и Венгрии: детали

Президент США Дональд Трамп во время "Саммита мира" в египетском Шарм-эль-Шейхе выразил восхищение премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, назвав его "фантастическим лидером". Он также выразил уверенность в победе партии Орбана "Фидес" на предстоящих парламентских выборах, запланированных на апрель 2026 года.

"Виктор. Мы его любим. Виктор – это не только имя, но и слово на латинском, что означает 'победитель'. Ты действительно фантастический. Знаю, что многие со мной не согласны, но мое мнение имеет значение", – заявил Трамп, подчеркивая свой личный авторитет.

Президент также напомнил, что активно поддерживал Орбана на последних выборах, которые премьер успешно выиграл с преимуществом в 28 процентов. "Он одержал уверенную победу, поэтому в этот раз вы добьетесь еще лучших результатов. Мы искренне ценим вашу работу и поддерживаем вас на 100%", — добавил Трамп.

На выборах в 2026 году главными соперниками Фидеса будут оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром, однако эксперты считают, что именно Орбан сохраняет лидерские позиции.

В конце сентября Трамп объявил о намерении повлиять на Орбана в целях прекращения закупки российской нефти. Однако венгерский премьер заявил, что Будапешт в этом вопросе будет руководствоваться исключительно собственными интересами и отказался от предложения Вашингтона.

