Трамп видав вражаючу заяву про Орбана і Угорщину: деталі

Президент США Дональд Трамп під час "Саміту миру" в єгипетському Шарм-ель-Шейху висловив захоплення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, назвавши його "фантастичним лідером". Він також висловив впевненість у перемозі партії Орбана "Фідес" на майбутніх парламентських виборах, запланованих на квітень 2026 року.

Фото: з відкритих джерел

"Віктор. Ми його любимо. Віктор – це не тільки ім’я, а й слово латинською, що означає 'переможець'. Ти справді фантастичний. Знаю, що багато хто зі мною не згоден, але моя думка має значення", – заявив Трамп, підкреслюючи свій особистий авторитет.

Президент також нагадав, що активно підтримував Орбана на останніх виборах, які прем'єр успішно виграв з перевагою у 28 відсотків. "Він здобув впевнену перемогу, тож цього разу ви досягнете ще кращих результатів. Ми щиро цінуємо вашу роботу і підтримуємо вас на 100%", – додав Трамп.

На виборах у 2026 році головними суперниками "Фідеса" будуть опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, однак експерти вважають, що саме Орбан зберігає лідерські позиції.

Наприкінці вересня Трамп оголосив про намір вплинути на Орбана з метою припинення закупівлі російської нафти. Проте угорський прем'єр заявив, що Будапешт у цьому питанні керуватиметься виключно власними національними інтересами і відмовився від пропозиції Вашингтона.

