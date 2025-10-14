logo_ukra

Трамп видав вражаючу заяву про Орбана і Угорщину: деталі
НОВИНИ

Трамп видав вражаючу заяву про Орбана і Угорщину: деталі

Президент США охарактеризував Орбана як "видатного лідера" і згадав свою підтримку під час останніх виборів, які політик успішно виграв.

14 жовтня 2025, 08:55
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп під час "Саміту миру" в єгипетському Шарм-ель-Шейху висловив захоплення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, назвавши його "фантастичним лідером". Він також висловив впевненість у перемозі партії Орбана "Фідес" на майбутніх парламентських виборах, запланованих на квітень 2026 року.

Трамп видав вражаючу заяву про Орбана і Угорщину: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Віктор. Ми його любимо. Віктор – це не тільки ім’я, а й слово латинською, що означає 'переможець'. Ти справді фантастичний. Знаю, що багато хто зі мною не згоден, але моя думка має значення", – заявив Трамп, підкреслюючи свій особистий авторитет. 

Президент також нагадав, що активно підтримував Орбана на останніх виборах, які прем'єр успішно виграв з перевагою у 28 відсотків. "Він здобув впевнену перемогу, тож цього разу ви досягнете ще кращих результатів. Ми щиро цінуємо вашу роботу і підтримуємо вас на 100%", – додав Трамп.

На виборах у 2026 році головними суперниками "Фідеса" будуть опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, однак експерти вважають, що саме Орбан зберігає лідерські позиції.

Наприкінці вересня Трамп оголосив про намір вплинути на Орбана з метою припинення закупівлі російської нафти. Проте угорський прем'єр заявив, що Будапешт у цьому питанні керуватиметься виключно власними національними інтересами і відмовився від пропозиції Вашингтона.

Як вже писали "Коментарі", Кремль нещодавно провів нараду з військовим керівництвом, під час якої начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов оголосив нову головну мету російських військ — повну окупацію Запорізької області. Цю ціль, за словами експертів, значною мірою диктують політичні заяви міністра закордонних справ Сергія Лаврова.  



