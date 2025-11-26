logo

BTC/USD

86764

ETH/USD

2902.52

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп выдал жесткий ультиматум для визита Зеленского в Вашингтон: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп выдал жесткий ультиматум для визита Зеленского в Вашингтон: что известно

Президент США отметил, что мирный процесс вокруг Украины оказался сложнее, чем предполагалось, однако достигнут определенный прогресс

26 ноября 2025, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп объяснил, в каких условиях может состояться визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, подчеркнув, что сначала необходимо завершить мирное соглашение. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One 25 ноября.

Трамп выдал жесткий ультиматум для визита Зеленского в Вашингтон: что известно

Фото: из открытых источников

Трамп отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта в Украине. Он предположил, что Киев в целом доволен ходом переговоров и заинтересован в скорейшем достижении мира. Американский президент также подтвердил, что Владимир Зеленский хотел бы посетить Вашингтон, но подчеркнул, что визит в Белый дом возможен только после того, как будут достигнуты окончательные договоренности.

"Он хотел бы приехать, но я считаю, что сначала нужно довести соглашение до конца", — заявил Трамп.

Президент США отметил, что мирные усилия по Украине оказались значительно сложнее, чем он ожидал, даже с учетом его предварительных контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп добавил, что, хотя немедленного завершения переговоров не предвидится, процесс движется вперед и наблюдается определенный прогресс.

В то же время, в команде украинского президента обсуждают возможный визит в Вашингтон. Часть советников поддерживает идею поездки, в то время как другие выражают осторожность и советуют воздержаться. По данным медиа, Украина ранее обращалась с просьбой о встрече обоих президентов в Белом доме в дедлайн Трампа для согласования условий мирного плана с 28 пунктов, который заканчивается 27 ноября. Однако в Белом доме официально подтвердили, что на текущую неделю встреча Зеленского с Трампом не запланирована.

Как уже писали "Комментарии", европейские государства прорабатывают резервный сценарий на случай финансового кризиса в Украине в начале следующего года, если не удастся достичь соглашения об использовании замороженных российских активов в пользу Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости