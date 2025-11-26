Трамп выдал жесткий ультиматум для визита Зеленского в Вашингтон: что известно

Президент США Дональд Трамп объяснил, в каких условиях может состояться визит Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, подчеркнув, что сначала необходимо завершить мирное соглашение. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One 25 ноября.

Фото: из открытых источников

Трамп отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта в Украине. Он предположил, что Киев в целом доволен ходом переговоров и заинтересован в скорейшем достижении мира. Американский президент также подтвердил, что Владимир Зеленский хотел бы посетить Вашингтон, но подчеркнул, что визит в Белый дом возможен только после того, как будут достигнуты окончательные договоренности.

"Он хотел бы приехать, но я считаю, что сначала нужно довести соглашение до конца", — заявил Трамп.

Президент США отметил, что мирные усилия по Украине оказались значительно сложнее, чем он ожидал, даже с учетом его предварительных контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп добавил, что, хотя немедленного завершения переговоров не предвидится, процесс движется вперед и наблюдается определенный прогресс.

В то же время, в команде украинского президента обсуждают возможный визит в Вашингтон. Часть советников поддерживает идею поездки, в то время как другие выражают осторожность и советуют воздержаться. По данным медиа, Украина ранее обращалась с просьбой о встрече обоих президентов в Белом доме в дедлайн Трампа для согласования условий мирного плана с 28 пунктов, который заканчивается 27 ноября. Однако в Белом доме официально подтвердили, что на текущую неделю встреча Зеленского с Трампом не запланирована.

