Трамп видав жорсткий ультиматум для візиту Зеленського до Вашингтону: що відомо

Президент США Дональд Трамп пояснив, за яких умов може відбутися візит Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, підкресливши, що спочатку необхідно завершити мирну угоду. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада.

Фото: з відкритих джерел

Трамп зазначив, що наразі тривають переговори з російською стороною щодо врегулювання конфлікту в Україні. Він припустив, що Київ загалом задоволений ходом перемовин і зацікавлений у якнайшвидшому досягненні миру. Американський президент також підтвердив, що Володимир Зеленський хотів би відвідати Вашингтон, але підкреслив, що візит до Білого дому можливий лише після того, як буде досягнуто остаточних домовленостей.

"Він хотів би приїхати, але я вважаю, що спершу потрібно довести угоду до кінця", — заявив Трамп.

Президент США відзначив, що мирні зусилля щодо України виявилися значно складнішими, ніж він очікував, навіть з урахуванням його попередніх контактів з російським лідером Володимиром Путіним. Трамп додав, що хоча негайного завершення переговорів не передбачається, процес рухається вперед і спостерігається певний прогрес.

Водночас у команді українського президента обговорюють можливий візит до Вашингтона. Частина радників підтримує ідею поїздки, тоді як інші висловлюють обережність і радять утриматися. За даними медіа, Україна раніше зверталася з проханням про зустріч обох президентів у Білому домі до дедлайну Трампа для погодження умов мирного плану з 28 пунктів, який закінчується 27 листопада. Однак у Білому домі офіційно підтвердили, що на цей тиждень зустріч Зеленського з Трампом не запланована.

