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Трамп выдвинул ЕС ультиматум для ослабления тарифов: что должны купить европейцы

Президент США хочет, чтобы ЕС купил на 350 млрд долларов энергии

сегодня, 15:39
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Кравцев Сергей

Страны Евросоюза должен купить американскую энергию на 350 миллиардов долларов, чтобы получить возможность для послабления тарифов. Президент США Дональд Трамп отклонил идею Брюсселя о "ноль за ноль" на автомобили. Об этом сообщает "Reuters".

Трамп выдвинул ЕС ультиматум для ослабления тарифов: что должны купить европейцы

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Информагентство приводит слова Дональда Трампа, который заявил, что Европейский Союз должен обязаться купить американские энергоносители на сумму 350 миллиардов долларов, чтобы получить отсрочку от широких тарифов. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

Таким был ответ главы Белого дома на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить тарифы блока до нуля на автомобили и промышленные товары, импортируемые из США, если Трамп ответит взаимностью.

По мнению Трампа, предложение Брюсселя не может в полной мере быть одобрено Вашингтоном, ведь между сторонами существует значительный торговый дефицит, который США собираются сократить.

"У нас есть дефицит в отношениях с ЕС в размере 350 миллиардов долларов, и он должен быстро исчезнуть", — заявил Трамп.

По его словам, самое просто и верное решение – это обязательство Евросоюза покупать американскую энергию.

Свои мысли Дональд Трамп озвучил после того, как на прошлой неделе США ввели 20-процентные пошлины на продукцию из ЕС. Это вызвало падение фондовых рынков и самое большое снижение европейских акций со времен начала пандемии Covid-19.

Трамп также добавил, что возможны как постоянные пошлины, так и переговоры.

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Источник: https://www.reuters.com/markets/eu-seeks-unity-first-strike-back-trump-tariffs-2025-04-06/
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