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Трамп выдвинул невероятную теорию заговора

Дональд Трамп повторил странную конспирологическую теорию о премьер-министре Канады Джастине Трюдо.

сегодня, 14:27
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Slava Kot

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп присоединился к слухам о том, что отцом премьер-министра Канады Джастина Трюдо был коммунистический лидер Кубы Фидель Кастро.

Трамп выдвинул невероятную теорию заговора

Дональд Трамп и Джастин Трюдо. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время стрима с инфлюэнсером Адином Россом комментировал появлявшихся на экране фото политиков. Когда ему показали фотографию канадского премьер-министра, Трамп вспомнил многолетнюю теорию заговора, ссылаясь на таинственные "они".

"Они сказали, что он – сын Фиделя Кастро, и это могло быть так. В этом мире возможно все", – сказал Трамп.

Эта теория заговора была популярна в 2016 году и распространилась в социальной сети после смерти Фиделя Кастро. Кроме того, в Канаде в это время раскритиковали Трюдо, похвалившего покойного кубинского лидера.

Несмотря на популярность теории заговора, она не выдерживает критики. Ее основой явилось то, что мать Трюдо Маргарет и Фидель Кастро познакомились в 1971 году и стали близкими друзьями; Маргарет Трюдо вела беспорядочную половую жизнь, а также что Фидель Кастро и Джастин Трюдо похожи. Однако, на самом деле первая встреча Маргарет с Кастро состоялась в 1976 году, спустя почти пять лет после рождения Трюдо.

Трамп выдвинул невероятную теорию заговора - фото 2

Джастин Трюдо и Фидель Кастро

Помимо Трюдо Трамп также отреагировал на фотографии лидера Китая Си Цзиньпина и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына. Трамп описал Си как "влиятельного" человека и сказал, что у него "хорошие отношения" с ним. Что касается лидера КНДР, американский политик указал, что "хорошо ладит" с Ыном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американец убил собственного отца из-за популярной теории заговора среди сторонников Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о заявлении Байдена, который считает, что поражение Трампа может вызвать беспорядки в США.



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