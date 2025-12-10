Трамп выдвинул ультиматум Украине: какие два варианта получил Зеленский

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти якобы используют войну как повод, чтобы не проводить выборы в Украине. По мнению политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, заявления Трампа стали фактическим ультиматумом для президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
По словам Сазонова, Трамп предлагает Украине два варианта развития событий. Первый сценарий состоит в том, что согласиться на так называемый "мирный план", предусматривающий уступки России и фактическую сдачу части украинских территорий. Второй – это проведение выборов во время войны.
Политолог подчеркнул, что согласие Зеленского на проведение выборов правильно, однако США и другие международные партнеры должны предоставить гарантии безопасности для их проведения.
Однако даже такой сценарий, по мнению Сазонова, Россия будет пытаться использовать в своих интересах. Кремль, вероятно, будет оказывать давление на украинские власти, пытаясь усилить политическую нестабильность и создать условия, при которых легитимность любого решения Киева будет подвергнута сомнению.
