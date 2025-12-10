logo

Трамп выдвинул ультиматум Украине: какие два варианта получил Зеленский
Трамп выдвинул ультиматум Украине: какие два варианта получил Зеленский

Кирилл Сазонов объяснил, почему заявление Дональда Трампа о выборах в Украине является ультиматумом для Зеленского

10 декабря 2025, 08:45
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти якобы используют войну как повод, чтобы не проводить выборы в Украине. По мнению политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, заявления Трампа стали фактическим ультиматумом для президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп выдвинул ультиматум Украине: какие два варианта получил Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам Сазонова, Трамп предлагает Украине два варианта развития событий. Первый сценарий состоит в том, что согласиться на так называемый "мирный план", предусматривающий уступки России и фактическую сдачу части украинских территорий. Второй – это проведение выборов во время войны.

Политолог подчеркнул, что согласие Зеленского на проведение выборов правильно, однако США и другие международные партнеры должны предоставить гарантии безопасности для их проведения.

"Или соглашайся на сдачу территорий, или уходи в отставку, новые выборы и согласится кто-то другой. Он (Зеленский) неплохо отвечает, я считаю. Территории будем защищать. Если принципиально выборы – обеспечивайте безопасность. Верховная Рада быстро подготовит законопроект и проведем выборы без вопросов", – пишет Сазонов.

Однако даже такой сценарий, по мнению Сазонова, Россия будет пытаться использовать в своих интересах. Кремль, вероятно, будет оказывать давление на украинские власти, пытаясь усилить политическую нестабильность и создать условия, при которых легитимность любого решения Киева будет подвергнута сомнению.

"В Кремле этот сценарий наверняка тоже просчитали. Даже споры о выборах и переговорах о гарантиях безопасности они используют против нас. И постоянно будут давить на Зеленского – уходи в отставку", — прогнозирует политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина извлекла серьезный урок от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Путин хочет через переговоры достичь первоначальных военных целей.



Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/23991
