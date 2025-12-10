Трамп висунув ультиматум Україні: які два варіанти отримав Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що українська влада нібито використовує війну як привід, аби не проводити вибори в Україні. На думку політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, заяви Трампа стали фактичним ультиматумом для президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Сазонова, Трамп пропонує Україні два варіанти розвитку подій. Перший сценарій полягає у тому, що погодитися на так званий "мирний план", який передбачає поступки Росії та фактичну здачу частини українських територій. Другий — це проведення виборів під час війни.

Політолог наголосив, що згода Зеленського на проведення виборів правильна, однак США та інші міжнародні партнери мають надати безпекові гарантії для їх проведення.

"Або погоджуйся на здачу територій, або йди у відставку, нові вибори і погодиться хтось інший. Він (Зеленський) непогано відповідає, я вважаю. Території будемо захищати. Якщо принципово вибори — забезпечуйте безпеку. Верховна Рада швидко підготує законопроєкт і проведемо вибори без питань", — пише Сазонов.

Проте, навіть такий сценарій, на думку Сазонова, Росія намагатиметься використати у своїх інтересах. Кремль, імовірно, чинитиме тиск на українську владу, намагаючись посилити політичну нестабільність та створити умови, за яких легітимність будь-якого рішення Києва буде поставлена під сумнів.

"В Кремлі цей сценарій напевно теж прорахували. Навіть спори про вибори та перемовини про гарантії безпеки вони використають проти нас. І постійно будуть тиснути на Зеленського — йди у відставку", — прогнозує політолог.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна отримала серйозний урок від Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Путін хоче через переговори досягнути початкових воєнних цілей.