logo_ukra

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп висунув ультиматум Україні: які два варіанти отримав Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп висунув ультиматум Україні: які два варіанти отримав Зеленський

Кирило Сазонов пояснив, чому заява Дональда Трампа про вибори в Україні є ультиматумом для Зеленського

10 грудня 2025, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що українська влада нібито використовує війну як привід, аби не проводити вибори в Україні. На думку політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, заяви Трампа стали фактичним ультиматумом для президента України Володимира Зеленського.

Трамп висунув ультиматум Україні: які два варіанти отримав Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Сазонова, Трамп пропонує Україні два варіанти розвитку подій. Перший сценарій полягає у тому, що погодитися на так званий "мирний план", який передбачає поступки Росії та фактичну здачу частини українських територій. Другий — це проведення виборів під час війни. 

Політолог наголосив, що згода Зеленського на проведення виборів правильна, однак США та інші міжнародні партнери мають надати безпекові гарантії для їх проведення.

"Або погоджуйся на здачу територій, або йди у відставку, нові вибори і погодиться хтось інший. Він (Зеленський) непогано відповідає, я вважаю. Території будемо захищати. Якщо принципово вибори — забезпечуйте безпеку. Верховна Рада швидко підготує законопроєкт і проведемо вибори без питань", — пише Сазонов.

Проте, навіть такий сценарій, на думку Сазонова, Росія намагатиметься використати у своїх інтересах. Кремль, імовірно, чинитиме тиск на українську владу, намагаючись посилити політичну нестабільність та створити умови, за яких легітимність будь-якого рішення Києва буде поставлена під сумнів. 

"В Кремлі цей сценарій напевно теж прорахували. Навіть спори про вибори та перемовини про гарантії безпеки вони використають проти нас. І постійно будуть тиснути на Зеленського — йди у відставку", — прогнозує політолог.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна отримала серйозний урок від Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Путін хоче через переговори досягнути початкових воєнних цілей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/23991
Теги:

Новини

Всі новини