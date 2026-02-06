Трамп выдвинул жесткий ультиматум властям Нью-Йорка: предложение президента США шокирует

Вернувшись к власти, Дональд Трамп стремится оставить яркий след в истории США, стремясь "вписать" свое имя в разные проекты и объекты. Если этого не удается достичь привычными способами, президент часто прибегает к политическому давлению и шантажу, чтобы достичь своих целей.

Фото: из открытых источников

После второго срока Трамп уже ввел несколько инициатив с собственным брендом: карту Trump Gold Card для ускоренного получения гражданства, платформу TrumpRx для доступа к более дешевым лекарствам, а также боевой корабль класса Trump, призванный демонстрировать его концепцию "мира через силу". CNN отмечает, что таким образом Трамп пытается закрепить свое имя в ключевых областях жизни страны.

В настоящее время его внимание сосредоточено на уже существующих объектах. Президент предложил переименовать Penn Station в Нью-Йорке и международный аэропорт Даллес в Вашингтоне в честь себя. В прошлом месяце Трамп обратился с этим вопросом к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру, обещая в обмен разблокировать финансирование крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке на сумму более 16 миллиардов долларов.

Шумер сразу отклонил это предложение, объяснив, что не имеет полномочий принимать подобные решения. Трамп продолжает блокировать средства на проект Gateway, который предусматривает строительство нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон для сообщения Нью-Йорка и Нью-Джерси. Оба штата уже подали в суд на федеральную администрацию, обвиняя президента в незаконном прекращении финансирования.

Комиссия, курирующая строительство тоннеля, предупредила, что работы придется остановить, а около 1000 рабочих останутся без работы, если средства не будут разблокированы. Проект Gateway стартовал еще до возвращения Трампа в должность, и федеральное правительство должно обеспечить значительную часть финансирования. Демократы в Нью-Йорке и Нью-Джерси считают приостановление проекта политически мотивированным.

В консервативных кругах уже звучали предложения законодательно переименовать аэропорт Даллес в "Международный аэропорт Дональда Трампа", однако пока законопроект не имеет достаточной поддержки и маловероятно будет принят даже в контролируемом республиканцами Конгрессе.

Как уже писали "Комментарии", в Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, однако ожидаемого прорыва по продолжающейся уже пятый год войне достичь не удалось. Несмотря на заявления о "конструктивном диалоге", единственным конкретным результатом стало согласование обмена военнопленными, пишет The New York Times.