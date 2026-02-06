Трамп висунув жорсткий ультиматум владі Нью-Йорку: пропозиція президента США шокує

Повернувшись до влади, Дональд Трамп прагне залишити яскравий слід в історії США, прагнучи "вписати" своє ім’я у різні проєкти та об’єкти. Якщо цього не вдається досягти звичними способами, президент часто вдається до політичного тиску та шантажу, аби досягти своїх цілей.

Фото: з відкритих джерел

Після другого терміну Трамп вже запровадив кілька ініціатив з власним брендом: картку Trump Gold Card для прискореного отримання громадянства, платформу TrumpRx для доступу до дешевших ліків, а також бойовий корабель класу Trump, який покликаний демонструвати його концепцію "миру через силу". CNN відзначає, що таким чином Трамп намагається закріпити своє ім’я у ключових сферах життя країни.

Нині його увага зосереджена на вже існуючих об’єктах. Президент запропонував перейменувати Penn Station у Нью-Йорку та міжнародний аеропорт Даллес у Вашингтоні на честь себе. Минулого місяця Трамп звернувся з цим питанням до лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, обіцяючи в обмін розблокувати фінансування великого інфраструктурного проєкту в Нью-Йорку на суму понад 16 мільярдів доларів.

Шумер одразу відхилив цю пропозицію, пояснивши, що не має повноважень ухвалювати подібні рішення. Натомість Трамп продовжує блокувати кошти на проект Gateway, який передбачає будівництво нового залізничного тунелю під річкою Гудзон для сполучення Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Обидва штати вже подали до суду на федеральну адміністрацію, звинувачуючи президента у незаконному припиненні фінансування.

Комісія, яка курує будівництво тунелю, попередила, що роботи доведеться зупинити, а близько 1 000 робітників залишаться без роботи, якщо кошти не будуть розблоковані. Проєкт Gateway стартував ще до повернення Трампа на посаду, і федеральний уряд має забезпечити значну частину фінансування. Демократи в Нью-Йорку та Нью-Джерсі вважають призупинення проекту політично мотивованим.

У консервативних колах вже лунали пропозиції законодавчо перейменувати аеропорт Даллес на "Міжнародний аеропорт Дональда Трампа", проте поки що законопроєкт не має достатньої підтримки та малоймовірно буде прийнятий навіть у контрольованому республіканцями Конгресі.

