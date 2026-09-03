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Трамп выставил Европе счет за военную помощь Украине

Дональд Трамп заявил, что Европа должна компенсировать США расходы на оружие, переданное Украине при администрации Джо Байдена.

3 сентября 2026, 22:10
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна компенсировать Соединенным Штатам расходы на военную помощь, предоставленную Вашингтоном Украине при администрации Джо Байдена. Об этом Трамп написал 3 сентября в своей соцсети Truth Social, комментируя сообщения американских медиа о возможном истощении запасов вооружения США из-за войны против Ирана. Американский президент возразил, что страна столкнулась с критической нехваткой боеприпасов.

Трамп выставил Европе счет за военную помощь Украине

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам Трампа, у Соединенных Штатов есть значительные запасы боеприпасов среднего и высокого класса, а их производство сейчас происходит рекордными темпами. В то же время, президент признал, что на этом этапе Вашингтон ограничил экспорт вооружения, чтобы пополнить собственные резервы.

Трамп заверил, что продажи оружия союзникам и партнерам возобновят после накопления необходимых запасов. Однако параллельно он поднял вопрос финансовой компенсации за предыдущие поставки.

Президент США заявил, что администрация Байдена передала Украине и странам НАТО большие объемы американского вооружения. По его словам, эти расходы должна покрыть Европа, если бы Вашингтон в свое время выдвинул соответствующее требование.

"Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно — за это должна была бы заплатить Европа, если бы ее только попросили, но мы будем требовать эти деньги, хоть и с опозданием!", — написал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил ультиматум Путину для встречи.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал встречу, которая может приблизить конец войны.



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