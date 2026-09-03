Трамп выставил Европе счет за военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна компенсировать Соединенным Штатам расходы на военную помощь, предоставленную Вашингтоном Украине при администрации Джо Байдена. Об этом Трамп написал 3 сентября в своей соцсети Truth Social, комментируя сообщения американских медиа о возможном истощении запасов вооружения США из-за войны против Ирана. Американский президент возразил, что страна столкнулась с критической нехваткой боеприпасов.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам Трампа, у Соединенных Штатов есть значительные запасы боеприпасов среднего и высокого класса, а их производство сейчас происходит рекордными темпами. В то же время, президент признал, что на этом этапе Вашингтон ограничил экспорт вооружения, чтобы пополнить собственные резервы.

Трамп заверил, что продажи оружия союзникам и партнерам возобновят после накопления необходимых запасов. Однако параллельно он поднял вопрос финансовой компенсации за предыдущие поставки.

Президент США заявил, что администрация Байдена передала Украине и странам НАТО большие объемы американского вооружения. По его словам, эти расходы должна покрыть Европа, если бы Вашингтон в свое время выдвинул соответствующее требование.

"Сотни миллиардов долларов были предоставлены Украине и НАТО бесплатно — за это должна была бы заплатить Европа, если бы ее только попросили, но мы будем требовать эти деньги, хоть и с опозданием!", — написал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил ультиматум Путину для встречи.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал встречу, которая может приблизить конец войны.