Трамп виставив Європі рахунок за військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа має компенсувати Сполученим Штатам витрати на військову допомогу, яку Вашингтон надав Україні за адміністрації Джо Байдена. Про це Трамп написав 3 вересня у своїй соцмережі Truth Social, коментуючи повідомлення американських медіа про можливе виснаження запасів озброєння США через війну проти Ірану. Американський президент заперечив, що країна зіткнулася з критичною нестачею боєприпасів.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Трампа, Сполучені Штати мають значні запаси боєприпасів середнього та високого класу, а їхнє виробництво нині відбувається рекордними темпами. Водночас президент визнав, що на цьому етапі Вашингтон обмежив експорт озброєння, щоб поповнити власні резерви.

Трамп запевнив, що продажі зброї союзникам та партнерам відновлять після накопичення необхідних запасів. Однак паралельно він порушив питання фінансової компенсації за попередні поставки.

Президент США заявив, що адміністрація Байдена передала Україні та країнам НАТО значні обсяги американського озброєння. За його словами, ці витрати мала б покрити Європа, якби Вашингтон свого часу висунув відповідну вимогу.

"Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно – за це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили, але ми будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням!", – написав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп оголосив ультиматум Путіну для зустрічі.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський анонсував зустріч, яка може наблизити кінець війни.