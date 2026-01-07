logo

Трамп выставил Венесуэле жесткий ультиматум: как он напрямую касается Китая и России
Трамп выставил Венесуэле жесткий ультиматум: как он напрямую касается Китая и России

Axios пишет о том, что Трамп потребовал от Венесуэлы выгнать из страны агентов России и Китая

7 января 2026, 11:08
Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула жесткие требования временным властям Венесуэлы, настаивая на полном выдворении из страны агентов и сотрудников разведывательных структур Китая, России, Ирана и Кубы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американском правительстве.

Трамп выставил Венесуэле жесткий ультиматум: как он напрямую касается Китая и России

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Вашингтон усиливает давление на Каракас, добиваясь удаления всех подозреваемых в шпионской деятельности представителей этих государств. При этом речь не идет о штатных дипломатах. Источники отмечают, что этот шаг стал частью новой линии США после проведенной на прошлой неделе операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и направлен на принуждение страны к выполнению американских условий.

Как сообщает ABC News, требования США не ограничиваются вопросами безопасности. От Венесуэлы ожидают разрыва экономических связей с указанными четырьмя странами и перехода к эксклюзивному партнерству с Соединенными Штатами в нефтяной сфере. В частности, Каракас должен предоставить американским компаниям приоритет в добыче и закупке тяжелой нефти.

По словам источников, госсекретарь США Марко Рубио на закрытом брифинге для законодателей заявил, что у Вашингтона есть реальные рычаги давления. Он указал, что венесуэльские нефтяные танкеры уже переполнены, а без срочной продажи запасов нефти страна может столкнуться с финансовым крахом в течение нескольких недель.

Представитель администрации подчеркнул, что президент намерен "максимально использовать имеющиеся инструменты влияния", чтобы добиться сотрудничества Каракаса с США. Среди ключевых целей – прекращение нелегальной миграции, борьба с наркотрафиком, восстановление нефтяной инфраструктуры и принятие решений, которые, по словам Вашингтона, будут отвечать интересам венесуэльского народа.

Читайте также на портале "Комментарии" — действия США в Венесуэле являются прямой атакой на международный правопорядок и могут привести к окончательному краху системы, обеспечивавшей относительный мир после Второй мировой войны. Об этом написала профессор права и политологии Йельского университета Уна Хэтэуэй в авторской колонке для The New York Times.




Источник: https://www.axios.com/2026/01/07/us-trump-venezuela-china-russia-iran-cuba-agents
