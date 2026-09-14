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Трамп выставил Зеленскому жесткое требование по РФ

Президент США связал нехватку дизельного топлива в России именно с украинскими атаками и призвал Киев отказаться от ударов по российской топливной инфраструктуре

14 сентября 2026, 06:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить атаки на российскую топливную инфраструктуру. По его словам, удары ВСУ уже отразились на внутреннем рынке РФ, где возник дефицит дизельного топлива.

Трамп выставил Зеленскому жесткое требование по РФ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время визита на Открытый чемпионат Ирландии по гольфу. Трамп отдельно подчеркнул, что происходящее с поставками дизеля в России, по его мнению, связано не с ситуацией на Ближнем Востоке, а непосредственно с войной против Украины.

"Зеленский должен сделать одну вещь – перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля", — заявил президент США.

Трамп таким образом фактически обратился к украинскому руководству с требованием изменить подход к ударам по объектам российского топливно-энергетического комплекса. При этом американский президент не стал связывать дефицит топлива в РФ с какими-либо другими внешними факторами.

Украина регулярно наносит удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива на территории России. Такие атаки рассматриваются Киевом как один из способов ограничить возможности российского военно-промышленного комплекса и осложнить снабжение армии РФ.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающейся войны и дискуссий о возможных условиях ее прекращения. Удары по российской энергетической инфраструктуре остаются одним из наиболее чувствительных вопросов в отношениях Киева и Вашингтона.

Фактически позиция Трампа означает, что Белый дом ожидает от Украины ограничения одного из инструментов давления на российскую экономику. В то же время вопрос о том, какие конкретно гарантии или встречные шаги должна получить Украина в случае отказа от таких атак, американский президент в своем заявлении не уточнил.

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