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Трамп виставив Зеленському жорстку вимогу щодо РФ

Президент США пов'язав брак дизельного палива в Росії саме з українськими атаками та закликав Київ відмовитися від ударів по російській паливній інфраструктурі

14 вересня 2026, 06:40
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити атаки на російську інфраструктуру палива. За його словами, удари ЗСУ вже відбилися на внутрішньому ринку РФ, де виник дефіцит дизельного палива.

Трамп виставив Зеленському жорстку вимогу щодо РФ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Відповідну заяву американський лідер зробив під час візиту до Відкритого чемпіонату Ірландії з гольфу. Трамп окремо підкреслив, що те, що відбувається з постачанням дизеля в Росії, на його думку, пов'язане не з ситуацією на Близькому Сході, а безпосередньо з війною проти України.

"Зеленський має зробити одну річ – припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Він створює дефіцит дизеля", — заявив президент США.

Трамп таким чином фактично звернувся до українського керівництва із вимогою змінити підхід до ударів по об'єктах російського паливно-енергетичного комплексу. При цьому американський президент не став пов'язувати дефіцит палива в РФ з іншими зовнішніми факторами.

Україна регулярно завдає ударів по об'єктах нафтопереробки та зберігання палива на території Росії. Такі атаки розглядаються Києвом як один із способів обмежити можливості російського військово-промислового комплексу та ускладнити постачання армії РФ.

Заява Трампа прозвучала на тлі війни і дискусій про можливі умови її припинення. Удари по російській енергетичній інфраструктурі залишаються одним із найчутливіших питань у відносинах Києва та Вашингтона.

Фактично позиція Трампа означає, що Білий дім очікує від України на обмеження одного з інструментів тиску на російську економіку. Водночас, питання про те, які конкретно гарантії чи зустрічні кроки має отримати Україна у разі відмови від таких атак, американський президент у своїй заяві не уточнив.

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